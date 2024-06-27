İsrail Lübnan'a hava saldırısı düzenledi, Hizbullah'tan misilleme geldi - Son Dakika
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İsrail Lübnan'a hava saldırısı düzenledi, Hizbullah'tan misilleme geldi

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Son günlerde gittikçe artan İsrail-Hizbullah geriliminde kritik bir gelişme yaşandı. İsrail ordusu, Hizbullah'ın bulunduğu Lübnan'ın güneyindeki Hadasa kasabasına hava saldırısı düzenledi. Hizbullah da Şebaa Çiftliklerinde askeri bir mevziyi hedef aldığını duyurdu.

27.06.2024 23:08  Güncelleme: 00:34
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İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Hadasa kasabasına hava saldırısı düzenlerken Hizbullah da Şebaa Çiftliklerinde askeri bir mevziyi hedef aldı.

HAVA SALDIRISI SONRASI TOPÇU ATEŞİ

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçakları Bint Cubeyl ilçesine bağlı Hadasa kasabasına hava saldırısı düzenledi. Lübnan haber ajansı NNA ise söz konusu kasabanın hava saldırısından sonra topçu ateşiyle de vurulduğunu ve ilk yardım ekiplerinin bölgeye intikal ettiğini belirtti. Söz konusu saldırıda can kaybı yaşanıp yaşanmadığına ilişkin bilgi verilmedi.

İsrail Lübnan'a hava saldırısı düzenledi, Hizbullah'dan misilleme geldi

HİZBULLAH'TAN MİSİLLEME

Öte yandan Hizbullah yaptığı açıklamada, işgal altındaki Şebaa Çiftliklerinde bulunan Ruveysa el-Karn askeri noktasının füzelerle doğrudan hedef alındığını kaydetti.

3 HİZBULLAH MİLİTANI SALDIRIDA ÖLDÜ

Hizbullah'tan İsrail saldırılarına ilişkin yapılan yazılı açıklamada Lübnan'ın güneyinde İsrail ile yaşanan çatışmalarda 3 Hizbullah mensubunun hayatını kaybettiği belirtildi.

Hizbullah daha önce yaptığı açıklamada, İsrail'in Bekaa kentinde insansız hava aracıyla düzenlediği saldırıda Ali Ahmed Alaeddin adlı mensubunun öldürüldüğünü bildirmişti. İsrail ordusunun 8 Ekim'den bu yana Lübnan'a gerçekleştirdiği saldırılarda ölen Hizbullah mensuplarının sayısı 351'e yükseldi.

NE OLMUŞTU?

Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdüren İsrail, kuzey sınırında da Lübnan Hizbullahı ile çatışıyor. İsrail ile Lübnan arasında "Mavi Hat" olarak tabir edilen sınır hattında son haftalarda gerginlik tırmanıyor.

İsrail ordusu, 18 Haziran'da Lübnan'a yönelik olası bir saldırıya ilişkin "operasyonel planı" onayladığını duyurmuştu. İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz da 21 Haziran'da yaptığı açıklamada, Hizbullah'ın İsrail topraklarına ve vatandaşlarına yönelik saldırılarına izin verilemeyeceğini ve gerekli kararları yakında alacaklarını ifade etmişti.

İsrail Lübnan\'a hava saldırısı düzenledi, Hizbullah\'tan misilleme geldi
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail Lübnan'a hava saldırısı düzenledi, Hizbullah'tan misilleme geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • ramazan bacı: Allahım yardımcımız olsun inşaallah. 66 1 Yanıtla
  • Tahsin Mehdevi: Hizbullah militanı öldü değil, şehid oldu kardeşim şehid. Artık şehadete bundan ötesi var mı? Hizbullah'a SELAM DİRENİŞE DEVAM ? 41 2 Yanıtla
    Talat Yelbuz: militan nasıl şehit oluyor Hizbullah devlet mi , bir terör örgütü bal gibi öldu 0 14
  • Ercan Durmaz: militan neden diyorsunuz dallamalar 31 1 Yanıtla
  • Gursel kalen: Dünyadaki tüm terörüstler yok edilsin 13 12 Yanıtla
    Yunus Kurt: Bir tanesi de sensin 13 3
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    Talat Yelbuz: Alakası yok bizimkiler Maydanoz olmasın yeterki 0 1 Şahabettin Aydoğan: Bu seni korkutuyor mu ? 0 1
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