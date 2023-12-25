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İsrail, Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgelerini ağır topçu atışlarıyla hedef aldı - Son Dakika
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İsrail, Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgelerini ağır topçu atışlarıyla hedef aldı

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgelerini ağır topçu atışlarıyla hedef aldığını duyurdu. İsrail güçleri, Odeyse, Hula, Hunin ve Ayta eş-Şaab bölgelerini topçu atışlarıyla vurdu. Hizbullah ise İsrail askeri noktalarına saldırılar düzenledi. Çatışmalarda 26 Lübnanlı sivil, 126 Hizbullah mensubu, 5 İsrailli sivil ve 8 İsrail askeri öldü.

İsrail, Lübnan\'ın güneyindeki sınır bölgelerini ağır topçu atışlarıyla hedef aldı
25.12.2023 - 15:49,
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İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgelerini ağır topçu atışlarıyla hedef aldığını duyurdu.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre İsrail güçleri, Lübnan'ın güneyindeki Odeyse ve Hula beldesinin çevresini ağır topçu atışları ile hedef aldı.

İsrail'in ayrıca Hunin ve Ayta eş-Şaab beldelerinin çevresini de yine topçu atışlarıyla vurduğu kaydedildi.

Bölgedeki AA muhabirinin aktardığına göre Kefr Kella beldesindeki bazı hedefler de vuruldu ve bölgeden dumanlar yükselmeye başladı.

Hizbullah'tan iki yeni saldırı

Öte yandan Hizbullah yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in Kiryat Şimona yerleşim birimde yer alan Beyt Hillel askeri noktası ve Birket Rişe'deki askeri noktaya "uygun silahlarla" saldırdığını belirtti.

Hizbullah daha önce Mitat askeri noktasına saldırı düzenlediklerini duyurmuştu.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 26 Lübnanlı sivil, 126 Hizbullah mensubu ile 5 İsrailli sivil ve 8 İsrail askeri öldü.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: İsrail, Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgelerini ağır topçu atışlarıyla hedef aldı - Son Dakika
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