İsrail, Lübnan\'ın Nebatiye kentindeki bir binaya İHA ile saldırdı

Güncel

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentinde 3 katlı bir binaya insansız hava aracı (İHA) ile saldırı düzenlediği ve yaralananların olduğu belirtildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre İsrail'e ait İHA, Nebatiye kentinde yer alan Mercayun Mahallesi'ndeki 3 katlı bir binayı güdümlü füze ile hedef aldı.

Saldırı sonucu binada bulunan bazı kişilerin yaralandığı ve ambulansla en yakın hastaneye kaldırıldıkları kaydedildi.

İsrail ordusu, Safed kentindeki Kuzey Komuta Merkezi'ne yönelik füze ile düzenlenen saldırının ardından Lübnan'ın güneyine yönelik hava saldırıları başlatmıştı.

Saldırılar nedeniyle Savana belgesinde 2 çocuk ve anneleri ile 2 Hizbullah mensubu öldürüldü.