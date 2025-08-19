İsrail Lübnan Sınırında Yeni Karakol Kurdu - Son Dakika
İsrail Lübnan Sınırında Yeni Karakol Kurdu

19.08.2025 13:03
İsrail ordusu, Lübnan sınırında yeni bir askeri karakol açtı, İHA saldırısında 4 kişi yaralandı.

BEYRUT, 19 Ağustos (Xinhua) -- İsrail ordusu pazartesi günü Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgesinde yeni bir askeri karakol kurdu. Aynı gün İsrail'in düzenlediği insansız hava aracının (İHA) saldırısında 4 kişi yaralandı.

Lübnanlı bir güvenlik kaynağı, Xinhua'ya yaptığı açıklamada karakolun, Kefr Kila köyünün kuzey girişinde, Birleşmiş Milletler tarafından belirlenen Mavi Hat'tan yaklaşık 15 metre uzaklıkta kurulduğunu söyledi.

Kaynak, "toprak bariyerle çevrilen ve gözetleme cihazları ve ağır makineli tüfeklerle donatılan karakola bir Merkava tankının da konuşlandırıldığını" belirtti.

İsrail, bir hafta önce de Misgav Am yerleşim birimi yakınlarında bir karakol kurmuş, Lübnanlı bir kaynaksa söz konusu karakolun Lübnan topraklarının yaklaşık 800 metre içinde olduğunu iddia etmişti.

Lübnan Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Acil Durum Operasyon Merkezi'nin yaptığı açıklamada ise, "Düşman İsrail'e ait İHA'dan atılan bomba sonucu tamamı Suriye vatandaşı dört kişiyi yaralandı" denildi.

Hizbullah ile İsrail arasında ABD ve Fransa'nın arabuluculuğunda sağlanan ve 27 Kasım 2024'te resmen yürürlüğe giren ateşkes anlaşması, sınırda bir yılı aşkın süredir devam eden çatışmalara son vermişti. İsrail'in Lübnan'ın güneyinden çekilmesini öngören anlaşmaya rağmen İsrail ordusu, Hizbullah'ın "tehditlerini" gerekçe göstererek sınırdaki birkaç karakolunu muhafaza etmeye ve sınır boyunca hava saldırıları düzenlemeye devam ediyor.

Kaynak: Xinhua

