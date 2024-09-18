İsrail, Lübnan ve Irak\'tan İHA\'ları Engelledi

Güncel

İsrail ordusu, Lübnan ve Irak'tan atılan iki ayrı insansız hava aracını (İHA) engellediğini duyurdu.

İsrail ordu sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, Lübnan sınırı yakınlarında açık denizden gelen bir İHA hava savunma sistemleriyle engellendi.

Aynı şekilde, sabah saatlerinde Irak'tan fırlatılan ve Taberiye Gölü'ne doğru ilerleyen bir İHA'nın savaş jetleriyle önlendiği belirtildi.

İsrail ordusu ile Lübnan Hizbullahı arasında 8 Ekim 2023'ten beri sınır hattında çatışmalar yaşanıyor.

Lübnan genelinde dün Hizbullah unsurlarının kullandığı çağrı cihazlarının patlatılması sonucu 2'si çocuk 12 kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 2 bin 800 kişi yaralanmıştı.

Hizbullah olaydan İsrail'i sorumlu tutup karşılık vermekle tehdit ederken Tel Aviv'den ise konuyla ilgili henüz açıklama gelmedi.