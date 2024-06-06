İsrail Maliye Bakanı Gazze'de yasa dışı yerleşim birimleri planlamaya başlayacak - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İsrail Maliye Bakanı Gazze'de yasa dışı yerleşim birimleri planlamaya başlayacak

İsrail Maliye Bakanı Gazze\'de yasa dışı yerleşim birimleri planlamaya başlayacak

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Gazze Şeridi'nde yasa dışı yerleşim birimlerinin planlanması gerektiğini söyledi. Smotrich, Gazze'deki eski bir yasa dışı yerleşim yerine atıfta bulunarak, yeni bir yer planlamaya başlayacaklarını belirtti. İsrail ordusunun uzun vadeli planlarına işaret eden Smotrich, yerleşimin olmadığı yerlerde güvenliğin olmayacağını ifade etti. Smotrich, Gazze'de yeniden yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin kurulması yönünde çağrılar yapmaktadır.

06.06.2024 22:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail'de aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, ülkesinin 7 Ekim'den bu yana yoğun bombardıman altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde yasa dışı yerleşim birimleri "planlamanın zamanının geldiğini" söyledi.

Smotrich, yaptığı bir konuşmada, Gazze'nin merkezindeki eski bir yasa dışı yerleşim yerine atıfta bulundu.

Gazze Şeridi'nde yasa dışı yerleşim birimleri "planlamanın zamanının geldiğini" söyleyen Smotrich, "Sizin için Kfar Darom'da (Gazze'deki eski bir yasa dışı yerleşim birimi) yeni bir yer planlamaya başlayacağım." dedi.

Smotrich, İsrail ordusunun Gazze'de uzun vadeli planlarına işaret ederek, "Savaşçılarımız Gazze Şeridi'ni fethedecek. Gerçeği söylemek gerekirse yerleşimin olmadığı yerde güvenlik de olmaz." yorumunda bulundu.

İsraillilerin işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbetmesinin en ateşli savunucularından Smotrich, 7 Ekim'deki saldırılardan bu yana defalarca Gazze'de yeniden yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin kurulması yönünde çağrılar yaptı.

İsrail, 1967'deki Altı Gün Savaşı'nda işgal ettiği Gazze Şeridi'nden 2005'te çekilmişti. Hamas'ın Filistin seçimlerini kazanması ve Gazze'de iktidara gelmesinin ardından İsrail, 2006 yılında Gazze Şeridi'ni abluka altına almıştı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da 451 bin, Doğu Kudüs'te ise yaklaşık 230 bin İsrailli, Filistin topraklarını gasbediyor. Uluslararası hukuka göre Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki bu gasplar yasa dışı sayılıyor.

Kaynak: AA

İsrail, Gazze, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail Maliye Bakanı Gazze'de yasa dışı yerleşim birimleri planlamaya başlayacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:52 Şimşekler geceyi aydınlattı Ankara, sağanak yağışa teslim oldu Şimşekler geceyi aydınlattı! Ankara, sağanak yağışa teslim oldu
22:49 Şişli’de mezuniyet töreninde dev ekran öğrencilerin üzerine düştü Şişli'de mezuniyet töreninde dev ekran öğrencilerin üzerine düştü
22:05 ABD’den F-16 açıklaması: Türkiye, satış kabul mektubunu imzaladı ABD'den F-16 açıklaması: Türkiye, satış kabul mektubunu imzaladı
19:55 CHP’li Ceylan’dan çok konuşulacak iddia: Generalin makam aracında terör örgütü üyeleri mi taşındı CHP'li Ceylan'dan çok konuşulacak iddia: Generalin makam aracında terör örgütü üyeleri mi taşındı?
19:17 İsrail, Hizbullah’a savaş açmaya hazırlanıyor: Bir an bile durmayacağız İsrail, Hizbullah'a savaş açmaya hazırlanıyor: Bir an bile durmayacağız
22:20 2 pilotumuzun şehit olduğu kazada çarpıcı detay Uçak uçuştan hemen önce fabrika seviyesinde bakımdan çıkmış 2 pilotumuzun şehit olduğu kazada çarpıcı detay! Uçak uçuştan hemen önce fabrika seviyesinde bakımdan çıkmış
22:18 Ali Koç, Aziz Yıldırım’ın 20 yıllık başkanlığını tek cümleyle harcadı: Bakkal bile Fenerbahçe’den daha iyi yönetiliyordu Ali Koç, Aziz Yıldırım'ın 20 yıllık başkanlığını tek cümleyle harcadı: Bakkal bile Fenerbahçe'den daha iyi yönetiliyordu
22:03 Dilan Polat davasına bakan hakim çekilme kararı aldı Dilan Polat davasına bakan hakim çekilme kararı aldı
21:43 Irkçılığa maruz kalan İlkay Gündoğan’dan tartışma yaratacak sözler: Ben de Alman’ım Irkçılığa maruz kalan İlkay Gündoğan'dan tartışma yaratacak sözler: Ben de Alman'ım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.06.2024 23:42:02. #1.11#
SON DAKİKA: İsrail Maliye Bakanı Gazze'de yasa dışı yerleşim birimleri planlamaya başlayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement