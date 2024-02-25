İsrail Maliye Bakanı, esir takası mutabakatına karşı oy kullanacak

İsrail'de aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Hamas ve İsrail arasındaki esir takası mutabakatı taslağına karşı oy kullanacağını belirtti.
İsrail medyasında yer alan haberlere göre, aşırı sağcı Bakan Smotrich, esir takası müzakerelerinin "gülünç bir şekilde" yürütüldüğünü savunarak, "Mevcut taslakla (esir takasına dair) herhangi bir anlaşmaya karşı oy kullanacağım." ifadelerini kullandı.
Smotrich, geçen hafta yaptığı açıklamada, Gazze'deki İsrailli esirlerin serbest bırakılmasının ülkesi için "en önemli şey olmadığını" belirtirken, "(Esirlerin serbest bırakılmasına ilişkin) 'bedeli ne olursa olsun' sözünün sorunlu olduğunu anlamanız lazım." ifadelerini kullanmıştı.
Paris'te Mossad Başkanı David Barnea başkanlığındaki İsrail heyeti, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William Burns, Katar Başbakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Mısır İstihbarat Şefi Abbas Kemal ve Hamas heyetinin katılımıyla 23 Şubat'ta dolaylı müzakereler başlamıştı.
Tel Aviv yönetimi ile Hamas arasında esir takası mutabakatı kapsamında Mısır'ın başkenti Kahire'de 13 Şubat'ta da toplantı yapılmıştı.
İsrail'in yanı sıra ABD, Katar ve Mısırlı yetkililerin katıldığı toplantıdan hiçbir sonuç çıkmamıştı.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, bu toplantının ardından, Kahire'de düşük düzeyli yetkililerin katılacağı esir takası müzakereleri görüşmesine "Hamas'ın yeni bir öneride bulunmadığını" savunarak heyet göndermeyi reddetmişti.
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