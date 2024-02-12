İsrail Maliye Bakanı Mısır\'ı Hamas saldırılarıyla suçladı

İsrail Maliye Bakanı aşırı sağcı Bezalel Smotrich, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın 7 Ekim 2023'te düzenlediği saldırılarla ilgili Mısır'ı suçladı.
İsrail'in "Haaretz" gazetesinde yer alan habere göre, Smotrich, partisinin grup toplantısındaki konuşmada Mısır'a yönelik suçlamalarda bulundu.
Smotrich, Kahire hükümetinin tepkisine rağmen İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine yönelik saldırılarına değinerek, şunları söyledi:
"Hamas'ın silahlanması, büyük oranda Mısır üzerinden oldu. Mısırlılara, 7 Ekim'de yaşananlardan büyük sorumluluk düşüyor."
İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, X hesabından yaptığı paylaşımda, Başbakan Binyamin Netanyahu'ya İsrail ve Hamas arasındaki esir takası görüşmeleri için Mısır'ın başkenti Kahire'ye temsilci göndermemesi çağrısında bulundu.
Smotrich, İsrail İç İstihbarat Teşkilatı Şin-Bet( Şabak) Başkanı Ronan Bar'ın görüşmeler için Kahire'ye gönderilmesi yerine, saldırılardan kaçan Filistinlilerin sığındığı Refah kentine saldırıya devam edilmesini savundu.
İsrail devlet televizyonu, Gazze ve esir takasını görüşmek üzere İsrail'in Kahire'ye heyet göndermesi için Tel Aviv'de istişarelerin sürdüğünü aktarmıştı.
İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.
İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bini çocuk, 8 bin 190'ı kadın olmak üzere 28 bin 340 Filistinli öldürüldü, 67 bin 984 kişi yaralandı.
Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 229'u karadan işgal sürecinde olmak üzere 566 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.
Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.
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