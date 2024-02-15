Fas\'ta düzenlenen Akdeniz için Birlik Parlamenter Asamblesi\'nin 17. oturumu İsrail temsilcileri olmadan yapılıyor

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Fas'ta düzenlenen Akdeniz için Birlik Parlamenter Asamblesi'nin 17. oturumu, İsrail Meclisi (Knesset) temsilcilerinin katılımı olmadan yapılıyor.

Toplantının katılımcılarından adını açıklamak istemeyen bir yetkili, "Şu ana kadar bize gelen bilgiler, İsrail temsilcisinin toplantıya katılmayacağı yönünde." dedi.

İsrail temsilcisinin geçen yıl mart ayında Fas'ta düzenlenen 16. oturuma katıldığını hatırlatan yetkili, "Ancak, bugün durum farklı." diyerek, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları sebebiyle oturuma "katılmasının zorlaştığını" kaydetti.

Fas meclisinden yapılan açıklamada, Akdeniz için Birlik Parlamenter Asamblesi'nin 17. oturumunun ve 8. Başkanlar Zirvesinin 15 ve 16 Şubat tarihlerinde Fas'ta düzenleneceği duyurulmuştu.