İsrail Meclisi'nde Gerilim: Esir Aileleri Protesto Etti

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İsrail parlamentosu koridorlarında, milletvekilleri ile Gazze'de tutulan esirlerin aileleri arasında sözlü tartışma yaşandı.

İsrail'in Kanal 13 televizyonuna göre, İsrail Meclisi'ndeki (Knesset) oturumlarda esir yakınlarının, ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasının derhal uygulanması ve esirlerin serbest bırakılması yönündeki taleplerini dile getirmesi nedeniyle tartışma çıktı.

Anayasa Komisyonundaki Yahudi Birleşik Tevrat Partisi'nden Yitzhak Pindrus ile Gelecek Var (Yeş Atid) Partisi'nden Merav Cohen arasında da tansiyon yükselirken, milletvekilleri arasında da sert tartışmalar yaşandı.

Milletvekili Cohen, oturumda hükümetin Gazze'deki ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasını hızla tamamlaması ve esirlerin serbest bırakılmasını sağlaması gerektiğini vurguladı.

Ancak oturum sırasında Komite Başkanı Pindrus ile Milletvekili Cohen arasında gerginlik tırmanırken, Pindrus, Cohen'e "aptal" diyerek hakarette bulundu ve salondan çıkarılmasını istedi.

Öte yandan, İsrail kamuoyunda Netanyahu hükümetinin ateşkes anlaşmasındaki taahhütlerinden geri adım atması ihtimalinin endişelere yol açtığı belirtiliyor.