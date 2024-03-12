İsrail Milletvekili, Ordunun Başbakanı Bilerek Başarısızlığa Uğrattığını İddia Etti

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun liderliğini yaptığı Likud Partisi Milletvekili Nissim Vaturi, ordunun "7 Ekim'de Netanyahu'yu bilerek başarısızlığa uğrattığını" iddia etti.

The Jerusalem Post'un haberine göre, İsrail Parlamentosu televizyon kanalı Knesset Channel'a konuşan Likud Milletvekili Vaturi, ordunun üst komuta kademesinin 7 Ekim 2023'te Başbakan Netanyahu'yu kasıtlı olarak başarısızlığa uğrattığını savundu.

Vaturi, "Başbakan'ı neden gece (daha erken saatte) değil de sabah 06.29'da aradılar? (Madem) Güç bir durumun içindesiniz, Başbakan'ı bilgilendirin." diyerek ordu yönetimini eleştirdi.

Nissim Vaturi, 12 Şubat'ta Knesset'te yaptığı konuşmada, İsrail'in Gazze Şeridi'nde öldürdüğü Filistinlileri "terörist" diye niteleyerek, "Kim bir kurşun yediyse muhtemelen hak etmiştir." ifadesini kullanmıştı.

Daha önce de "Gazze'nin yakılması" çağrısında bulunan Vaturi, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde 1 milyon 900 bin kişiyi yerinden edebildiklerini ve geride 100 bin kişinin kaldığını belirterek, "Şu anda orada tek bir masum kişinin bulunduğunu düşünmüyorum." demişti.

Vaturi ayrıca Güney Afrika'nın Uluslararası Adalet Divanında (UAD) İsrail'e karşı açtığı soykırım davasına ilişkin ise "Lahey'de yargılanma onuruna sahip olduğumuz için minnettarız." diye konuşmuştu.