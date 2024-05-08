İsrail, Mısır ile barış anlaşmasını ihlal etmediğini iddia etti - Son Dakika
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İsrail, Mısır ile barış anlaşmasını ihlal etmediğini iddia etti

İsrail, Mısır ile barış anlaşmasını ihlal etmediğini iddia etti

İsrail Başbakanlık Sözcüsü Ofir Gendelman, Refah Sınır Kapısı'nın Filistin tarafını ele geçirmenin barış anlaşmasını ihlal etmediğini belirtti. Gendelman, saldırıların Hamas ortadan kalkana kadar devam edeceğini söyledi. İsrail ordusu, Refah bölgesine kara saldırısı düzenleyerek sınır kapısını ele geçirdi. Mısır ise saldırıları kınadığını açıkladı.

08.05.2024 19:12
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İsrail Başbakanlık Sözcüsü Ofir Gendelman, İsrail ordusunun Gazze'nin Mısır'a açılan Refah Sınır Kapısının Filistin tarafını ele geçirmekle 1979'da Mısır ile imzalanan barış anlaşmasını ihlal etmediğini iddia etti.

Gendelman, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Refah Sınır Kapısı'nın Filistin tarafının ele geçirilmesi ardından bölgeye yapılan saldırıların "Hamas ortadan kaldırılıncaya ve esirler serbest bırakılıncaya kadar" devam edeceğini belirtti.

İsrail'in, Mısır sınırına yakın bir bölgede saldırılar konusunda hassasiyetin farkında olduğunu öne süren Gendelman, "Bu operasyonun iki ülke arasındaki barış anlaşmasını hiçbir şekilde ihlal etmediğini vurguluyoruz." iddiasında bulundu.

İsrail ordusu, yaklaşık 1,5 milyon yerinden edilmiş Filistinlinin sığındığı Refah bölgesine dün kara saldırısı başlatarak Gazze'nin Mısır'a açılan sınır kapısının Filistin tarafını ele geçirdiğini duyurmuştu.

Mısır ile Gazze arasındaki Refah Sınır Kapısı'nın Medya Direktörü Vail Ebu Muhsin AA'ya açıklamada, İsrail askeri araçlarının bölgeye ulaşması ile eşzamanlı olarak Refah Sınır Kapısı'nda insani yardım geçişlerinin tamamen durdurulduğunu söylemişti.

Refah'ın doğusundaki kara saldırıları devam ederken İsrail ordusu sık sık bölgeye hava saldırıları düzenliyor.

Mısır, İsrail'in Refah Sınır Kapısının Filistin tarafını ele geçirmesi ve bölgedeki saldırılarını "en güçlü" biçimde kınadığını duyurmuştu.

1978'de Mısır ile İsrail arasında imzalanan Camp David Anlaşmasının ardından 26 Mart 1979'da Washington'da iki ülke arasında barış anlaşması imzalanmıştı.

Anlaşmanın en öne çıkan hükümleri arasında savaş halinin durdurulması, ilişkilerin normalleştirilmesi, İsrailli asker ve sivillerin Sina Yarımadası'ndan tamamen çekilmesi ve bölgenin silahsızlandırılması yer alıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail, Mısır ile barış anlaşmasını ihlal etmediğini iddia etti - Son Dakika

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