İsrail Muhalefet Lideri Gantz, İsrailli Esirlerin Serbest Bırakılması İçin Hamas ile Anlaşmaya Destek Vereceğini Açıkladı - Son Dakika
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İsrail Muhalefet Lideri Gantz, İsrailli Esirlerin Serbest Bırakılması İçin Hamas ile Anlaşmaya Destek Vereceğini Açıkladı

İsrail'de muhalefetteki Ulusal Birlik Partisi lideri Benny Gantz, Gazze Şeridi'nde tutulan İsrailli esirlerin geri getirilmesi için Hamas ile yapılacak her türlü anlaşmayı destekleyeceğini belirtti. Gantz, Başbakan Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesinde, partisinin esir takası anlaşmasına tam destek vereceğini ifade etti. Bu açıklama, Netanyahu'nun Hamas ile dolaylı esir takası müzakerelerine ilişkin aldığı kararın tartışmalara yol açtığı bir dönemde geldi.

05.07.2024 19:29
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İsrail'de muhalefetteki Ulusal Birlik Partisi lideri Benny Gantz, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde tutulan İsrailli esirlerin geri getirilmesi için Hamas ile yapılacak her türlü anlaşmayı destekleyeceğini bildirdi.

İsrail ordu radyosunun haberine göre, Gantz, Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin serbest bırakılmasına ilişkin Hamas ile yapılması önerilen esir takası anlaşmasının "geniş hatlarını" ele almak üzere Başbakan Binyamin Netanyahu ile telefonda görüştü.

Görüşmede, partisinin İsrailli esirlerin serbest bırakılmasını sağlayacak her türlü anlaşmaya tam destek vereceğini belirten Gantz, esir takası anlaşmasının onaya sunulması halinde partisinin parlamentoda hükümete destek verebileceğini ifade etti.

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Netanyahu'nun kabineye danışmadan Hamas ile dolaylı esir takası müzakerelerine İsrail'den bir heyet gönderme kararı almasını eleştirerek, kendilerine sormadan tek başına karar vermesi halinde Netanyahu liderliğindeki koalisyon hükümetinden çekilme tehdidinde bulunmuştu.

Mossad Direktörü David Barnea'nın bugün Tel Aviv ile Hamas arasında esir takası önerisini görüşmek için Katar'ın başkenti Doha'ya gittiği bildirilmişti.

Kaynak: AA

İsrail, Hamas, Gazze, Güvenlik, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail Muhalefet Lideri Gantz, İsrailli Esirlerin Serbest Bırakılması İçin Hamas ile Anlaşmaya Destek Vereceğini Açıkladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İsrail Muhalefet Lideri Gantz, İsrailli Esirlerin Serbest Bırakılması İçin Hamas ile Anlaşmaya Destek Vereceğini Açıkladı - Son Dakika
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