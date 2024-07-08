İsrail Müzakere Heyeti, Mısır'a Gidiyor - Son Dakika
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İsrail Müzakere Heyeti, Mısır'a Gidiyor

İsrail İç İstihbarat Teşkilatı Şin-Bet'in (Şabak) Direktörü Ronen Bar liderliğindeki İsrailli müzakere heyeti, esir takası müzakereleri ve Refah Sınır Kapısı'nın idaresi hakkındaki görüşmelere katılmak üzere bugün Mısır'ın başkenti Kahire'ye gidecek. Heyet, Kahire'de yetkililerle bir araya gelerek esir takası müzakereleri ve serbest bırakılması planlanan Filistinli güvenlik mahkumlarının isimlerinin ele alınacağı görüşmeler yapacak. Ayrıca, Refah Sınır Kapısı'nın gelecekteki idaresi de tartışılacak. Bu arada İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad Direktörü David Barnea'nın da Tel Aviv ile Hamas arasında esir takası önerisini görüşmek için yeniden Katar'ın başkenti Doha'ya gitmesi bekleniyor.

08.07.2024 10:27
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İsrail İç İstihbarat Teşkilatı Şin-Bet'in (Şabak) Direktörü Ronen Bar liderliğindeki İsrailli müzakere heyeti, esir takası müzakereleri ve Refah Sınır Kapısı'nın idaresi hakkındaki görüşmelere katılmak üzere bugün Mısır'ın başkenti Kahire'ye gidecek.

İsrail'in "Walla" haber sitesine göre, Şin-Bet Direktörü Bar liderliğindeki İsrailli heyet Kahire'de yetkililerle bir araya gelecek.

Esir takası müzakerelerinin yanı sıra serbest bırakılması planlanan Filistinli güvenlik mahkumlarının isimlerinin ele alınacağı görüşmelerde, Refah Sınır Kapısı'nın gelecekteki idaresinin nasıl olacağı da tartışılacak.

Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı, İsrail ordusunun kapının Filistin tarafını 7 Mayıs'ta ele geçirerek bölgeye kara saldırısı başlatmasından bu yana kapalı durumda. Saldırılar, Kahire'nin yoğun tepkisini çekiyor.

Bu arada İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad Direktörü David Barnea'nın da Tel Aviv ile Hamas arasında esir takası önerisini görüşmek için yeniden Katar'ın başkenti Doha'ya gitmesi bekleniyor.

İsrail ile Hamas arasındaki dolaylı müzakere süreci

ABD Başkanı Joe Biden, 31 Mayıs'ta İsrail'in üç aşamadan oluşan yeni bir ateşkes önerisi sunduğunu açıklamıştı.

Biden bu önerinin İsrail'e ait olduğunu söylese de İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "belirlenen hedefler" gerçekleşinceye kadar Gazze'deki saldırılarına devam edeceklerini belirtmişti.

Netanyahu, 3 Haziran'da Meclis Dış İlişkiler ve Savunma Komitesi'nde yaptığı konuşmada, İsrail'in önerdiği ile Biden'ın sunduğu teklif arasında "boşluklar" olduğunu öne sürmüştü.

İsrail Dış İstihbarat Teşkilatı Mossad Direktörü David Barnea, Tel Aviv ile Hamas arasında esir takası önerisini görüşmek için hafta sonu Katar'ın başkenti Doha'ya gidip temaslarda bulunmuştu.

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, Netanyahu'nun gelecek hafta İsrail ile Hamas arasındaki müzakereleri görüşmek üzere İsrailli heyetin yeniden Doha'ya gitmesine karar verdiği duyurulmuştu.

Kaynak: AA

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