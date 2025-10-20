İsrail Nablus'ta Filistin Arazisine El Koydu - Son Dakika
İsrail Nablus'ta Filistin Arazisine El Koydu

20.10.2025 11:16
İsrail, Nablus'ta 70 dönüm Filistin arazisine askeri amaçlarla el koydu; itiraz süresi sona erdi.

İsrail'in, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde Filistinlilere ait 70 dönümlük araziye el koyduğu bildirildi.

Filistin yönetimine bağlı Duvar ve Yerleşim Direniş Komisyonundan yapılan açıklamada, Tel Aviv yönetiminin Nablus'ta askeri amaçlarla Filistinlilerin topraklarını gasbettiği belirtildi.

Açıklamada, "İşgalci İsrail makamları, Nablus vilayetine bağlı Karyut, Leben eş-Şarki ve es-Saviye köylerinde 70 dönümden fazla araziye askeri ve güvenlik amaçlarda kullanmak üzere el koydu." ifadeleri yer aldı.

İsrail'in Filistinlilere ait söz konusu araziyi, bölgedeki bir yerleşim yeri için tampon bölge olarak kullanacağı aktarılan açıklamada, "İsrail'in el koyma kararına itiraz hakkı bir hafta olarak belirlenmiş ancak belirlenen tarih 21 Eylül 2025 görülüyor. İşgal devleti, askeriyenin el koyma kararını, itiraz etme süresi dolduktan sonra duyurduğu için böyle bir şey artık mümkün değil." denildi.

Tel Aviv yönetiminin 2025 yılında Filistin topraklarına yönelik 53 kez askeri amaçlı el koyma kararları aldığı vurgulanan açıklamada, İsrail'in bu kararlarla Filistin topraklarındaki işgal alanını genişletmeye yoğunlaştığı ifade edildi.

Duvar ve Yerleşim Direniş Komisyonu verilerine göre, İsrail makamları, Gazze Şeridi'nde soykırım saldırılarını başlattığı 2 yıldan bu yana Batı Şeria'da 55 bin dönümlük arazilere el koydu ve yerleşim alanları çevresinde tampon bölgeler oluşturdu.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki soykırımla eş zamanlı, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Kaynak: AA

