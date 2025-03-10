İsrail, Nablus'taki Camiyi Baskınla Tahrip Etti - Son Dakika
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İsrail, Nablus'taki Camiyi Baskınla Tahrip Etti

İsrail askerleri, Nablus'taki camide teravih namazı kılanlara saldırdı, içerideki eşyaları tahrip etti.

10.03.2025 04:16
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Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentinin doğusunda bulunan bir camiye teravih namazı sırasında baskın düzenleyerek namaz kılanlara saldırdı ve caminin içini tahrip etti.

Olay sırasında camide bulunan aktivist Sair Hannuni, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Beyt Furik beldesinin doğusundaki Hırbet Tana bölgesinde bulunan Beytü'ş-Şeyh Camisi'ni hedef aldıklarını söyledi.

Olay yerine "plakasız Hummer tipi askeri araçla gelen ve İsrail ordusu üniforması giyen" 4 kişinin teravih namazı esnasında camiye baskın düzenlediğini belirten Hannuni, cemaatin kimlik ve telefonlarının toplandığını ve sıkı bir aramadan sonra avluda bir saat kadar yerde tutulduğunu ifade etti.

Hannuni, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin minberi kırarak halılara yağ ve meyve suyu döktüklerini, içerideki tüm cihazları ve aydınlatmayı tahrip ettiklerini kaydetti.

Filistinli yetkililere göre, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, geçen ay Batı Şeria'da 230 saldırı gerçekleştirdi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te bu sürede İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 167'si çocuk 930 Filistinli yaşamını yitirdi, 7 bine yakın kişi yaralandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail, Nablus'taki Camiyi Baskınla Tahrip Etti - Son Dakika

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