İsrail, Necef Çölü'nde 47 evi yıkarak 500 Filistinliyi evsiz bıraktı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İsrail, Necef Çölü'nde 47 evi yıkarak 500 Filistinliyi evsiz bıraktı

İsrail makamları, Necef Çölü'nde ruhsatsız olduğu gerekçesiyle 47 evi yıkarak 500 Filistinli bedeviyi evsiz bıraktı. Yıkımın ardından bölge halkı alternatif sunulmadan evsiz kaldı.

08.05.2024 12:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail makamları, ülkenin güneyindeki Necef Çölü bölgesinde "ruhsatsız" olduğu gerekçesiyle 47 evi yıkarak, 500 Filistinli bedeviyi evsiz bıraktı.

Necef Arapları Yüksek Yönlendirme Komisyonu üyesi Cuma ez-Zebarika, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yüzlerce İsrail polisinin askeri buldozerlerle Necef'in Umm Batin köyü yakınındaki el Halil Vadisine gelerek buradaki evleri yıktığını söyledi.

Zebarika, "Ebu Asa ailesine ait 47 ev yıkıldı, onlarca yıldır bu evlerde yaşıyorlardı. Her evde yaklaşık 10 kişi yaşıyordu bu da İsrail'in evlerini yıkmasının ardından 500 kişinin evsiz kaldığı anlamına gelir." dedi.

Yıkımın önlenmesi için uzun süre hukuk mücadelesi verildiğini belirten Zebarika, İsrail mahkemelerinin, bölge halkına alternatif sunmadan yıkım iznini verdiğini belirtti.

Zebarika, "Demokratik olduğunu iddia eden bir devlette, politikalardan en çok zarar gören yine ülkenin yerli halkı oluyor. Yaşananlar, özellikle Necef'te, Arap vatandaşlara karşı düzenlenen organize suçtur." diye konuştu.

İsrail polisinin yıkım sırasında bölge halkına saldırdığını aktaran Zebarika, polisin evleri yıkılan ailelerle dayanışma gösterdiği gerekçesiyle bir kişiyi de gözaltına aldığını kaydetti.

Zebarika, İsrail makamlarının resmi olarak tanımadığı 34 köyde yaşayan 120 bin kişinin mevcut politikalar nedeniyle evlerini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya olduğuna vurgu yaptı.

Sosyal medyada da İsrail polisinin Arap Milletvekili Yusuf el-Atuna'yı kendisini tanıtmasına rağmen ittiği ve yıkım alanına doğru gitmesine izin vermediği görüntüler paylaşıldı.

İsrail makamlarınca tanınmayan köyler, resmi olarak varlığı kabul edilmeyen yerler olarak biliniyor ve İsrail bu köylere elektrik, su, altyapı, eğitim ve sağlık gibi kamu hizmetleri sağlamıyor.

Aşırı sağcı Bakan Ben-Gvir'den yıkıma destek

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda yıkımları "İsrail'in hakimiyetini uygulaması için önemli bir adım" olarak niteledi.

Göreve gelmesinden itibaren Necef Çölü bölgesindeki "ruhsatsız yapıların yıkılmasında artış yaşandığını" belirten Ben-Gvir, bu politikaya liderlik etmekten gurur duyduğunu dile getirdi.

Ben-Gvir, Necef Çölünde "kanunlara aykırı hareket ederek toprak ele geçirmeye çalışanlara karşı İsrail polisinin acımasız bir savaş yürüteceğini bildiğini" ifade etti.

Aşırı sağcı Ben-Gvir, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilerin arazilerine kaçak yerleşim yerleri kurarak buraları gasp eden aşırı sağcı fanatik Yahudi yerleşimci gruplara yakınlığıyla tanınıyor.

Kaynak: AA

İsrail, evsiz, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail, Necef Çölü'nde 47 evi yıkarak 500 Filistinliyi evsiz bıraktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:01 Koridorda son volta Cem Garipoğlu’nun ölümünden önceki görüntüleri ortaya çıktı Koridorda son volta! Cem Garipoğlu'nun ölümünden önceki görüntüleri ortaya çıktı
11:45 Dehşete düşüren görüntü Türkiye’den Komşusunu aracının arkasına bağlayıp metrelerce sürükledi Dehşete düşüren görüntü Türkiye'den! Komşusunu aracının arkasına bağlayıp metrelerce sürükledi
10:56 Öğretmenler okul müdürünün öldürülmesi sonrası harekete geçti Yarın ilk derse girmeyecekler Öğretmenler okul müdürünün öldürülmesi sonrası harekete geçti! Yarın ilk derse girmeyecekler
10:40 Trump’la ilişkiye giren cinsel içerikli film yıldızı, her şeyi bir bir anlattı Trump'la ilişkiye giren cinsel içerikli film yıldızı, her şeyi bir bir anlattı
10:40 İlaç şirketi AstraZeneca koronavirüs aşılarını dünya çapında geri çekme kararı aldı İlaç şirketi AstraZeneca koronavirüs aşılarını dünya çapında geri çekme kararı aldı
13:01 İmamoğlu, Bozbey’in yeğenine atama tepkisini sert dille eleştirdi İmamoğlu, Bozbey'in yeğenine atama tepkisini sert dille eleştirdi
12:47 Rakam öyle böyle değil Galatasaray, şampiyon olursa köşeyi döndü Rakam öyle böyle değil! Galatasaray, şampiyon olursa köşeyi döndü
12:39 CHP lideri Özel, trol olarak anılan isimle verdiği poza açıklık getirdi CHP lideri Özel, trol olarak anılan isimle verdiği poza açıklık getirdi
11:55 Akbank müşterileri ayaklandı “Haberimiz olmadan hesabımızdan para çekildi“ iddiası Akbank müşterileri ayaklandı! "Haberimiz olmadan hesabımızdan para çekildi" iddiası
11:50 Hayvanat bahçesinde ’panda’ olarak sergilenen hayvanlar boyanmış köpek çıktı Hayvanat bahçesinde 'panda' olarak sergilenen hayvanlar boyanmış köpek çıktı
11:42 Mark Ruffalo, Gazze’deki çocuklar için yardım çağrısında bulundu Mark Ruffalo, Gazze'deki çocuklar için yardım çağrısında bulundu
11:39 Kral Charles, Prens William’ı Prens Harry’nin eski görevi olan Ordu Hava Kolordusu’nun Albayı olarak atayacak Kral Charles, Prens William'ı Prens Harry'nin eski görevi olan Ordu Hava Kolordusu'nun Albayı olarak atayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2024 13:27:11. #1.13#
SON DAKİKA: İsrail, Necef Çölü'nde 47 evi yıkarak 500 Filistinliyi evsiz bıraktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement