İsrail, Necef Çölü'nde 47 evi yıkarak 500 Filistinliyi evsiz bıraktı

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İsrail makamları, ülkenin güneyindeki Necef Çölü bölgesinde "ruhsatsız" olduğu gerekçesiyle 47 evi yıkarak, 500 Filistinli bedeviyi evsiz bıraktı.

Necef Arapları Yüksek Yönlendirme Komisyonu üyesi Cuma ez-Zebarika, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yüzlerce İsrail polisinin askeri buldozerlerle Necef'in Umm Batin köyü yakınındaki el Halil Vadisine gelerek buradaki evleri yıktığını söyledi.

Zebarika, "Ebu Asa ailesine ait 47 ev yıkıldı, onlarca yıldır bu evlerde yaşıyorlardı. Her evde yaklaşık 10 kişi yaşıyordu bu da İsrail'in evlerini yıkmasının ardından 500 kişinin evsiz kaldığı anlamına gelir." dedi.

Yıkımın önlenmesi için uzun süre hukuk mücadelesi verildiğini belirten Zebarika, İsrail mahkemelerinin, bölge halkına alternatif sunmadan yıkım iznini verdiğini belirtti.

Zebarika, "Demokratik olduğunu iddia eden bir devlette, politikalardan en çok zarar gören yine ülkenin yerli halkı oluyor. Yaşananlar, özellikle Necef'te, Arap vatandaşlara karşı düzenlenen organize suçtur." diye konuştu.

İsrail polisinin yıkım sırasında bölge halkına saldırdığını aktaran Zebarika, polisin evleri yıkılan ailelerle dayanışma gösterdiği gerekçesiyle bir kişiyi de gözaltına aldığını kaydetti.

Zebarika, İsrail makamlarının resmi olarak tanımadığı 34 köyde yaşayan 120 bin kişinin mevcut politikalar nedeniyle evlerini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya olduğuna vurgu yaptı.

Sosyal medyada da İsrail polisinin Arap Milletvekili Yusuf el-Atuna'yı kendisini tanıtmasına rağmen ittiği ve yıkım alanına doğru gitmesine izin vermediği görüntüler paylaşıldı.

İsrail makamlarınca tanınmayan köyler, resmi olarak varlığı kabul edilmeyen yerler olarak biliniyor ve İsrail bu köylere elektrik, su, altyapı, eğitim ve sağlık gibi kamu hizmetleri sağlamıyor.

Aşırı sağcı Bakan Ben-Gvir'den yıkıma destek

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda yıkımları "İsrail'in hakimiyetini uygulaması için önemli bir adım" olarak niteledi.

Göreve gelmesinden itibaren Necef Çölü bölgesindeki "ruhsatsız yapıların yıkılmasında artış yaşandığını" belirten Ben-Gvir, bu politikaya liderlik etmekten gurur duyduğunu dile getirdi.

Ben-Gvir, Necef Çölünde "kanunlara aykırı hareket ederek toprak ele geçirmeye çalışanlara karşı İsrail polisinin acımasız bir savaş yürüteceğini bildiğini" ifade etti.

Aşırı sağcı Ben-Gvir, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilerin arazilerine kaçak yerleşim yerleri kurarak buraları gasp eden aşırı sağcı fanatik Yahudi yerleşimci gruplara yakınlığıyla tanınıyor.