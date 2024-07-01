İsrail, Necef Çölü'ndeki Arakib köyünü bir kez daha yıkarak Filistinlileri evsiz bıraktı - Son Dakika
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İsrail, Necef Çölü'ndeki Arakib köyünü bir kez daha yıkarak Filistinlileri evsiz bıraktı

İsrail ordusu, Necef Çölü'ndeki Arakib köyünü bir kez daha yıkarak Filistinli bedevileri evsiz bıraktı. İsrail ordusu, sene başından bu yana 5. kez Arakib'deki evleri yıkıyor. Köylüler ise her yıkım sonrası evlerini yeniden inşa ederek direnişlerini sürdürüyor. İsrail, bölgede yaşayan Filistinlilere zorunlu hizmetleri sunmazken, arazi mülkiyetini de tanımıyor.

01.07.2024 12:29
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İsrail ordusu, ülkenin güneyindeki Necef (Negev) Çölü'nde Filistinli bedevilerin yaşadığı Arakib köyünü bir kez daha yıkarak çok sayıda kişiyi evsiz bıraktı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordusu, sene başından bu yana 5. kez Arakib'deki Filistinli bedevilerin evlerini yıkıyor.

İsrail ordusuna ait askeri araçlar ve buldozerler, köydeki Filistinlilerin kaldığı çadırları, ahşap ve plastikten yapılmış evleri yerle bir etti.

Bir önceki 6 Haziran'da olmak üzere İsrail ordusu, Arakib'i 227. kez yıkmış oldu.

İsrail ordusu, ilk kez 27 Temmuz 2010'da yıktığı Arakib köyünü, 2021'de 14, 2022'de 15 ve 2023'te 11 kez yıkmıştı.

Köylüler her yıkım sonrası evlerini yeniden inşa ediyor

Köylüler, İsrail güçlerinin her yıkım işleminin ardından ahşap ve plastik malzemelerle evlerini yeniden inşa ederek direnişlerini sürdürüyor.

Necef bölgesindeki diğer köylerde olduğu gibi Arakib'e de elektrik ve su gibi zorunlu hizmetleri sunmayan İsrail, bölgede yaşayan Filistinlilerin arazi mülkiyetini de tanımıyor.

Filistin kaynaklarına göre, Tel Aviv yönetimi bugüne kadar 220 bin Filistinlinin yaşadığı 12 milyon dönümlük Necef (Negev) Çölü'nün 11 milyon dönümünü istimlak etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail, Necef Çölü'ndeki Arakib köyünü bir kez daha yıkarak Filistinlileri evsiz bıraktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İsrail, Necef Çölü'ndeki Arakib köyünü bir kez daha yıkarak Filistinlileri evsiz bıraktı - Son Dakika
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