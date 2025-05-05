İsrail Nisan'da 152 Filistin Yapısını Yıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İsrail Nisan'da 152 Filistin Yapısını Yıktı

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te nisan ayında 152 yapıyı yıktı.

05.05.2025 13:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusu nisan ayında işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te, Filistinlilere ait 152 yapıyı yıktı.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı (Utanç Duvarı) ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Komitesi yayımladığı aylık raporunda söz konusu bilgiye yer verdi.

İsrail ordusunun nisan ayında işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait 152 yapıyı yıktığı belirtilen raporda, bunlardan 96'sının ikamet edilen ile 10'u kullanılmayan ev, 46'sının ise tarımsal tesis ve arazileri olduğu kaydedildi.

Raporda, Ayrım Duvarı (Utanç Duvarı) ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Komitesi Başkanı Mueyyed Şaban'ın da "İsrail, Filistinlilerin doğal yerleşim ve yapılaşma alanlarını hedef alarak baskıyı artırmaya devam ediyor." sözlerine yer verildi.

Yeni yerleşim planları ve saldırılar

Raporda ayrıca, İsrail'in ilgili kurumlarının nisan ayında Batı Şeria ve Kudüs'teki yasa dışı yerleşim birimlerine yönelik 27 imar planını incelediği aktarıldı. Bu planların 3 bin 30 dönümlük Filistin arazisini kapsadığı ifade edildi.

Nisan ayında İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler tarafından gerçekleştirilen 1693 saldırının kayda geçtiği paylaşılan raporda, bunlardan 341'inin gaspçı İsrailliler tarafından yapıldığı belirtildi.

Raporda, saldırılar arasında silahlı baskınlar, arazilere el koyma, ağaç sökme, mülke zarar verme, yol kesme ve yeni askeri kontrol noktaları kurma gibi eylemlerin yer aldığı bilgisine yer verildi.

İsrail'in ayrıca tarımsal ve hayvancılık amaçlı 10 yeni kaçak yerleşim birimi kurmaya çalıştığı aktarıldı.

Batı Şeria'da şiddet artıyor

Gazze'deki soykırımla eş zamanlı olarak Batı Şeria'da da İsrail güçleri ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında artış yaşanıyor.

Filistin kaynaklarına göre 7 Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria'da 960'tan fazla Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 7 bin kişi yaralandı, 16 bin 400'ü aşkın kişi ise gözaltına alındı.

Öte yandan, Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den bu yana devam eden saldırılarda 170 bini aşkın Filistinli öldü ya da yaralandı, 11 binden fazlası ise kayıp. Kurbanların çoğunluğunu kadınlar ve çocuklar oluşturuyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Doğu Kudüs, Batı Şeria, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Filistin, İsrail, Güncel, Dünya, Kudüs, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail Nisan'da 152 Filistin Yapısını Yıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şırnak’ta kamyon kasasında 2,5 ton kaçak et ele geçirildi Şırnak'ta kamyon kasasında 2,5 ton kaçak et ele geçirildi
ABD Başkanı Donald Trump’tan Çin tarifelerinde geri adım: Onlarla asla iş yapamazsınız ABD Başkanı Donald Trump'tan Çin tarifelerinde geri adım: Onlarla asla iş yapamazsınız
CHP, Özel’in makam aracının kapalı otoparka alınmadığı iddiasıyla ilgili valiliğe şikayette bulundu CHP, Özel'in makam aracının kapalı otoparka alınmadığı iddiasıyla ilgili valiliğe şikayette bulundu
Zafer Partisi’nden Sırrı Süreyya Önder paylaşımları için savunma Ümit Özdağ da açıklama yaptı Zafer Partisi'nden Sırrı Süreyya Önder paylaşımları için savunma! Ümit Özdağ da açıklama yaptı
Derbiyi izlemek için Kadıköy’e giden Acun Ilıcalı neye uğradığını şaşırdı Derbiyi izlemek için Kadıköy'e giden Acun Ilıcalı neye uğradığını şaşırdı
Saldırı sonrası Özgür Özel’den yeni açıklama: Gün husumet, kin çıkarma günü değildir Saldırı sonrası Özgür Özel'den yeni açıklama: Gün husumet, kin çıkarma günü değildir
Özgür Özel’e saldırı sonrası provokatif paylaşım yapanlara takip: Adalete teslim edeceğiz Özgür Özel'e saldırı sonrası provokatif paylaşım yapanlara takip: Adalete teslim edeceğiz
Fenerbahçe tribünlerinden Ali Koç’a dev protesto Fenerbahçe tribünlerinden Ali Koç'a dev protesto
Bursa’da köylüler beton santraline karşı eylem yaptı Bursa'da köylüler beton santraline karşı eylem yaptı
Fenerbahçe’ye Çağlar Söyüncü’den kötü haber Fenerbahçe'ye Çağlar Söyüncü'den kötü haber
Saldırıya uğrayan Özgür Özel’in ailesine tehdit mesajları Kızının ev adresi paylaşıldı Saldırıya uğrayan Özgür Özel'in ailesine tehdit mesajları! Kızının ev adresi paylaşıldı

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2025 16:19:50. #7.13#
SON DAKİKA: İsrail Nisan'da 152 Filistin Yapısını Yıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.