İsrail, Norveç'in Filistin nezdindeki diplomatik temsilcilerinin akreditasyonunu iptal etti

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Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Norveç'in Filistin nezdindeki diplomatik temsilcilerinin akreditasyonunu iptal etmesini kınadı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Filistin Dışişleri Bakanlığı, işgal devleti (İsrail) makamlarının Kudüs dahil işgal altındaki Filistin topraklarında görev yapan Norveçli diplomatların çalışmalarını engelleyen kararını kınıyor." ifadeleri kullanıldı.

İsrail'in aldığı bu kararın tüm ülkeleri tehdit eden bir girişim olduğu belirtilen açıklamada, Filistin ile Norveç ilişkilerinin "takdire şayan" olduğu ve Norveç'in Filistin devleti nezdindeki diplomatik temsilciliğinin önemi vurgulandı.

İsrail'in Filistin halkına yönelik suç ve ihlallerine dikkati çekilen açıklamada, İsrail'in Filistin halkına destek olan ülkeler ve uluslararası kurumlar üzerinde baskı kurmak için "zayıf argümanlar ve bahaneler" üretme çabalarının reddedildiği kaydedildi.

İsrail, Filistin devletini tanıdığını duyuran Norveç'in Filistin nezdindeki diplomatik temsilcilerinin akreditasyonunu iptal ettiğini duyurmuştu.

Norveç'in Filistin'i tanıma kararı

Norveç, 28 Mayıs'ta Filistin devletini resmen tanıdığı bildirmişti.

İsrail ise Filistin devletini resmen tanıyan İrlanda ve Norveç'teki büyükelçilerini geri çağırmıştı.

Norveç'in de İrlanda ve İspanya ile eş zamanlı tanıma kararı almasının ardından Filistin devletini tanıyan ülke sayısı 146'ya yükseldi.