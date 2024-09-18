İsrail ordusunun, Gazze kentinin doğusunda yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı bir okula düzenlediği saldırıda 8 Filistinli hayatını kaybetti.
Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Gazze kentinin doğusundaki Şucaiyye Mahallesi'nde yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı bir okula hava saldırı düzenledi.
Saldırıda 8 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.
İsrail, Gazze'ye saldırılarına başladığı 7 Ekim 2023'ten beri, yerinden edilen binlerce Filistinlinin sığındığı okulları hedef almaya devam ediyor.
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 795'i çocuk, 11 bin 378'i kadın olmak üzere 41 bin 272 Filistinli öldü, 95 bin 551 kişi yaralandı.
Son Dakika › Güncel › İsrail Okula Hava Saldırısı: 8 Filistinli Öldü - Son Dakika
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