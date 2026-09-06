İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze'de düzenlediği saldırılarda 11 Filistinliyi yaraladı - Son Dakika
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İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze'de düzenlediği saldırılarda 11 Filistinliyi yaraladı

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İsrail ordusu, 10 Ekim 2025'ten bu yana süren ateşkes anlaşmasını ihlal ederek Gazze Şeridi'nin güney, kuzey ve orta kesimlerine düzenlediği saldırılarda 11 Filistinlinin yaralanmasına yol açtı.

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine düzenlediği saldırılarda 11 Filistinliyi yaraladı.

İsrail 10 Ekim 2025'ten bu yana yürürlükte olan ateşkes anlaşmasını ihlal etmeyi sürdürürken, saldırılar güneydeki Han Yunus, kuzeydeki Gazze kenti ve orta kesimdeki Deyr el-Belah çevresinde gerçekleştirildi.

Han Yunus'un güneybatısındaki Meslah ve Batn es-Semin bölgelerinde yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı çadırlara İsrail askeri araçlarından yoğun ateş açılması sonucu biri ağır yaralanan genç, diğeri orta derecede yaralanan kız olmak üzere 2 Filistinli yaralandı???????.

Deyr el-Belah'ın güneydoğusundaki Ebu el-Acin ve Vadi es-Selka bölgelerinde İsrail askeri araçları "Sarı Hat" boyunca onlarca metre ilerledi, bölge çevresine ateş açıldı ve topçu saldırıları düzenlendi.

Gazze kentinin kuzeydoğusundaki Tuffah Mahallesi'nde ise İsrail savaş uçakları "Sarı Hat" yakınlarındaki boşaltılmış bir ticari binaya 2 hava saldırısı düzenledi.

Görgü tanıkları, saldırılarda daha önce "Es-Sahra Ticaret Kompleksi" olarak kullanılan çok katlı binanın yıkıldığını belirtti.

Sağlık kaynakları da saldırılarda bölgedeki Filistinliler ve yerinden edilmiş kişilerin de aralarında bulunduğu 9 kişinin hafif ve orta derecede yaralandığını bildirdi.

"Sarı Hat", ateşkes anlaşması kapsamında İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde konuşlandığı hattı ifade ediyor. İsrail daha sonra kontrol alanını genişleterek Gazze Şeridi'nin yaklaşık yüzde 70'ini kontrolü altına aldı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığının verilerine göre, cumartesi günü itibarıyla İsrail'in ateşkes anlaşmasını ihlal eden saldırılarında 1344 Filistinli hayatını kaybetti, 4464 Filistinli yaralandı.

İsrail'in 8 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü saldırılarda ise perşembe günü itibarıyla 73 bin 470 Filistinlinin öldüğü, 174 bin 540 kişinin yaralandığı bildiriliyor. Enkaz altında ve yollarda halen çok sayıda kişinin bulunduğu, sağlık ve kurtarma ekiplerinin bu kişilere ulaşmakta zorlandığı belirtiliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze'de düzenlediği saldırılarda 11 Filistinliyi yaraladı - Son Dakika

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