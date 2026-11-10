İsrail ordusu ateşkese rağmen Gazze Tel el-Heva'da çadırlara saldırdı, 3 kişi öldü - Son Dakika
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İsrail ordusu ateşkese rağmen Gazze Tel el-Heva'da çadırlara saldırdı, 3 kişi öldü

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İsrail ordusu ateşkese rağmen Gazze kentine bağlı Tel el-Heva Mahallesi'nde yerinden edilmiş Filistinlilerin çadırlarını ve bir atölyeyi hedef aldı; saldırıda çok sayıda çadır yandı ve 3 kişi hayatını kaybetti. Bugün Gazze genelindeki saldırılarda ise 7 kişi yaşamını yitirdi.

İsrail ordusunun, Gazze kentine bağlı Tel el-Heva Mahallesi'ne düzenlediği saldırıda yerinden edilmiş Filistinlilerin yaşadığı çok sayıda çadır yandı.

İsrail ordusu ateşkese rağmen bugün de Gazze'ye yönelik saldırılarını sürdürdü.

Tel el-Heva Mahallesi'nde bir atölye ile Filistinlilerin çadırlarını hedef alan saldırı anının görüntüleri sosyal medyada yer aldı.

Görüntülerde bölgeye en az 2 füzenin isabet ettiği ve şiddetli patlama olduğu görülüyor. Saldırı nedeniyle yanan birçok çadıra Filistinliler müdahale ediyor.

Saldırıda çadırı yanan bir Filistinli ise gözyaşları içinde "Şimdi nereye gideyim? Her şeyi kaybettim. Çadır yok, hiçbir şey yok. Nereye gideyim? Vallahi artık yoruldum. Eşyalarımız, çocuklarımızın eşyaları gitti." diyerek gözyaşları içinde feryat etti.

Tel el-Heva Mahallesi'nde bir atölye ile çadırların hedef alındığı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetmişti. Bu saldırıyla birlikte bugün Gazze'nin çeşitli noktalarını hedef alan saldırılarda 7 kişi yaşamını yitirmişti.

Kaynak: AA
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