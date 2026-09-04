İsrail ordusu ateşkese rağmen Lübnan'da Sur ve Nebatiye'ye bağlı 7 beldeyi vurdu - Son Dakika
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İsrail ordusu ateşkese rağmen Lübnan'da Sur ve Nebatiye'ye bağlı 7 beldeyi vurdu

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İsrail ordusu, ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyinde Sur ve Nebatiye kentlerine bağlı 7 beldeye ağır silahlarla saldırı düzenledi. Saldırılarda ölen ya da yaralanan olup olmadığına ilişkin henüz bilgi verilmezken, Doğu Zavter'de bir mahallede yangın çıktığı kaydedildi.

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyinde Sur ve Nebatiye kentlerine bağlı 7 beldeye ağır silahlarla saldırı düzenledi.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail ordusu, Mansuri, Mecdel Zun, Beyt es-Siyad, Beyt Lif, Sarbin, Doğu Zavter ve Meyfedun beldelerini hedef aldı.

Sur kentinde İsrail ordusu sabah saatlerinde Beyt Lif ve Sarbin beldeleri çevresini topçu ateşine tutarken, Mansuri, Mecdel Zun ve Beyt es-Siyad'a benzer şekilde saldırılar düzenledi.

NNA, İsrail güçlerinin ayrıca Mansuri beldesinde patlamalar gerçekleştirdiğini, ancak konuya ilişkin ayrıntı verilmediğini aktardı.

Nebatiye kentinde ise Doğu Zavter beldesi ile Meyfedun'un çevresi aralıklarla İsrail topçu ateşine maruz kaldı.

İsrail ordusuna ait bir Merkava tankının da Meyfedun yönünden Doğu Zavter'deki bazı mahalleleri hedef aldığı, bu sırada peş peşe patlama sesleri ile beldenin batı kesimlerinden ağır makineli tüfek ateşi duyulduğu belirtildi.

Topçu ateşi nedeniyle Doğu Zavter'de hedef alınan bir mahallede yangın çıktığı kaydedildi.

Haberde saldırılarda ölen veya yaralanan olup olmadığına ilişkin henüz bilgi verilmedi.

Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkes daha sonra birkaç kez uzatılmıştı. Ancak İsrail ordusu, ateşkese rağmen çeşitli gerekçelerle ülkeye yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail ordusu ateşkese rağmen Lübnan'da Sur ve Nebatiye'ye bağlı 7 beldeyi vurdu - Son Dakika

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