İsrail ordusu ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye ve Sur bölgelerini bombaladı

İsrail, Lübnan'ın güneyindeki çeşitli bölgelere topçu atışları ve savaş uçaklarıyla saldırılar düzenledi.

Lübnan haber ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail savaş uçakları Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentinin Hay el-Harik bölgesi ile Nebatiye el-Fevka beldesini bombaladı.

İsrail ordusu, Nebatiye'nin Zavter eş-Şarkıyye beldesini de hedef alarak buradaki bir mekanı patlattı, Sur kentine bağlı El-Mansuri beldesindeki evleri yıkmak amacıyla patlayıcılar kullandı???????.

İsrail ordusu ayrıca, Seluki ve Hucayr Vadisi bölgelerini topçu atışıyla hedef aldı.

Lübnan'ın güneyinde işgalini genişleten İsrail ordusu, ateşkese rağmen bölgeyi sık sık hava saldırılarıyla hedef alıyor.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, yaptığı son açıklamada, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 4 bin 381 kişinin hayatını kaybettiğini, 12 bin 402 kişinin yaralandığını bildirmişti.