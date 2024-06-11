İsrail ordusu, Batı Şeria'da 4 Filistinliyi öldürdü

Güncel

RAMALLAH, 11 Haziran (Xinhua) -- Filistin Sağlık Bakanlığı, Pazartesi günü yaptığı açıklamada Batı Şeria'nın Ramallah kentine bağlı Kefr Nima köyünde İsrail ordusunun ateş açarak 4 Filistinliyi öldürdüğünü duyurdu.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre İsrail özel kuvvet birimi, köy yakınlarındaki bir araca ateş açtıktan sonra köye baskın düzenleyerek çatışmaların patlak vermesine neden oldu.

Filistin resmi istatistiklerine göre, son İsrail saldırılarının başladığı Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 530'dan fazla Filistinli öldürüldü.