İsrail Ordusu Batı Şeria'da Baskınlar Düzenledi - Son Dakika
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İsrail Ordusu Batı Şeria'da Baskınlar Düzenledi

İsrail ordusu Batı Şeria'da çeşitli köylere baskın düzenleyerek 4 Filistinliyi gözaltına aldı.

27.02.2025 14:16
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İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın farklı bölgelerinde düzenlediği baskınlarda biri kadın, 4 Filistinliyi gözaltına aldı.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail güçleri Batı Şeria'nın güneyindeki Beytullahim kentine bağlı Hadr beldesine baskın düzenledi.

İsrail askerleri evleri hedef alarak ateş açtı, ses bombası ve göz yaşartıcı gaz attı. Çok sayıda Filistinli atılan gazdan etkilendi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre ise Beytüllahim'in batı ve güneyindeki Nahhalin ve Minya köylerine de baskın düzenlendi.

İsrail ordusu ayrıca Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentine gerçekleştirdiği baskında askeri araçlar ve zırhlı personel aracı kullandı.

El Halil'in güneyindeki Yatta kasabasına bağlı Deyrat köyünde ise Filistinlilere ait meskun üç ev, İsrail güçleri tarafından yıkıldı.

Ramallah'ın kuzeybatısındaki Nebi Salih köyüne baskın düzenleyen İsrail askerleri, Filistinlilere gerçek mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Ramallah'ın batısındaki Kibya ve Deyr Ebu Meşal köyleri de basan İsrail güçleri, Eriha kentine bağlı Avcu köyünde ise biri kadın 4 Filistinliyi gözaltına aldı.

Batı Şeria'nın kuzeyindeki saldırılar devam ediyor

İsrail ordusu ayrıca bir ayı aşkın süredir, saldırılarını yoğunlaştırdığı Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus'a da baskın düzenledi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Nablus kentindeki Balata Mülteci Kampı'na yönelik baskında İsrail güçleri ile Filistinliler arasında arbede yaşandı. Bunun ardından İsrail ordusu bölgeye takviye güç sevk etti.

Gazze'de varılan ateşkesin 19 Ocak Pazar günü yürürlüğe girmesinin ardından İsrail ordusu, 21 Ocak'tan bu yana işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki kentlerde ve mülteci kamplarında "Demir Duvar" adını verdiği saldırılara başladı.

Cenin, Tulkerim ve Tubas kentlerini hedef alan saldırılarda şimdiye kadar 63 Filistinli öldürülürken, on binlerce kişi de yerinden edildi ve kamplarda büyük çaplı yıkımlar yaşandı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 926 Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 7 bin kişi yaralandı, 15 bin 500 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: AA

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