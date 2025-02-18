İsrail Ordusu Batı Şeria'da Evleri Yıktı - Son Dakika
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İsrail Ordusu Batı Şeria'da Evleri Yıktı

İsrail ordusu, Batı Şeria'nın El Halil ve Selfit kentlerinde 7 Filistin evini yıktı.

18.02.2025 14:48
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İsrail ordusu işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil ve Selfit kentlerinde "ruhsatsız olduğu" gerekçesiyle Filistinlilere ait 7 evi yıktı.

El Halil'de yasa dışı yerleşim birimlerine karşı mücadele veren Filistinli aktivist Fuad el-Ammur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun El Halil'in güneyindeki Mesafir Yatta bölgesine baskın yaptığını söyledi.

Ammur, İsrail ordusunun bölgede Filistinlilere ait en az 6 evi "ruhsatsız olduğu" gerekçesiyle yıktığını belirtti.

Görgü tanıkları, AA muhabirine yaptığı açıklamada İsrail ordusunun Selfit'in batısındaki Kefr ed-Dik köyünde Yezid Derviş Said isimli Filistinlinin evini aynı bahaneyle yıktığını aktardı.

İsrail ordusu 21 Ocak'tan bu yana işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyine saldırılarını sürdürürken, Tulkerim Mülteci Kampı'nda Filistinlilere ait 16 evi yıkmıştı.

Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Ayrım Duvarı (Utanç Duvarı) ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Komitesi verilerine göre, İsrail ordusu, Ocak ayında Filistinlilere ait 74'ü meskun ev olmak üzere 126 yapıyı yıktı.

İsrail ordusu başta Cenin kenti ve mülteci kampı olmak üzere Batı Şeria'nın kuzeyindeki kent ve kamplara 21 Ocak'tan bu yana saldırılarını sürdürüyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı verilerine göre, İsrail ordusunun Batı Şeria'nın kuzeyine düzenlediği saldırılarda 56 Filistinli hayatını kaybetti.

Binlerce Filistinlinin yerinden edildiği saldırılarda, bölgedeki altyapının yanı sıra Filistinlilerin evleri ve mülkleri de yerle bir edildi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 167'si çocuk 917 Filistinli yaşamını yitirdi, 7 bine yakın kişi yaralandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail Ordusu Batı Şeria'da Evleri Yıktı - Son Dakika

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