İsrail Ordusu Cenin ve Tulkerim'den Çekildi - Son Dakika
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İsrail Ordusu Cenin ve Tulkerim'den Çekildi

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin ve Tulkerim kentleri ile kamplarında 10 gün süren saldırılarının ardından geri çekildi. Saldırılarda büyük yıkımlar meydana gelirken, Filistin Sağlık Bakanlığı'na göre en az 39 Filistinli hayatını kaybetti. Bölge halkı, İsrail güçlerinin yeniden saldırılara döneceğinden endişe ediyor.

06.09.2024 11:17
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İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin ve Tulkerim kentleri ile kamplarına yönelik 10 gündür süren saldırı ve baskınlar sonrasında, ardında büyük yıkım bırakarak geri çekildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail işgal güçleri, onlarca kişinin şehit edilmesi ve yaralanmasına yol açan saldırılarının ardından, 10 gün boyunca şiddetli ve aralıksız saldırdığı Cenin kenti ve kampından, geride büyük yıkım bırakarak çekildi.

Cenin halkı, daha önce birçok kez olduğu gibi İsrail güçlerinin geri çekilip çevredeki askeri kontrol noktalarına mevzilendikten sonra kente ve kampa yeniden saldırmak için geri döneceklerinden endişe ettiklerini dile getirdi.

İsrail ordusu Cenin kentindeki ana yollar, mülteci kampı ve kentin doğusundaki mahallede altyapıda büyük tahribat yaptı. İsrail iş makinelerinin söz konusu bölgede yürüttükleri kazı ve tahribat sonucu su, elektrik ve iletişim hatları kesildi.

Görgü tanıklarının aktardığına göre, İsrail ordusu Cenin kentinin ardından Tulkerim kentinden ve kampından da geri çekildi. İsrail ordusunun çekilmesiyle kentin alt yapısında ve binalarındaki büyük yıkım gözler önüne serildi.

Tulkerim kentinden 48 saat süren saldırılarının ardından 29 Ağustos akşamı çekilen İsrail ordusu, 2 Eylül'de kente yeniden baskın düzenlemişti.

İsrail, 28 Ağustos'ta Cenin, Tulkerim ve Tubas kentlerindeki mülteci kamplarına, "Yaz Kampları" adını verdiği, 2. İntifada'nın yaşandığı 2002'den bu yana düzenlediği en yoğun ve kapsamlı saldırılarını başlattığını duyurmuştu.

Filistin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 28 Ağustos'tan bu yana Cenin'de aralarında çocuk ve yaşlıların da olduğu 21, Tubas'ta 8, Tulkerim'de 7, El Halil'de 3 olmak üzere 39 Filistinli öldü, 145 kişi yaralandı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 691 Filistinli hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Sağlık Bakanlığı, İnsan Hakları, Batı Şeria, Filistin, Güncel, İsrail, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail Ordusu Cenin ve Tulkerim'den Çekildi - Son Dakika

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