İsrail Ordusu Doğu Kudüs'te Evi Yıktı - Son Dakika
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İsrail Ordusu Doğu Kudüs'te Evi Yıktı

İsrail, Doğu Kudüs'te ruhsatsız olduğu gerekçesiyle Filistinli bir evi yıktı. Yıkımlar sürüyor.

13.11.2024 13:47
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İsrail ordusu, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait bir evi "ruhsatsız olduğu" gerekçesiyle yıktı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordusu, çok sayıda askeri buldozer eşliğinde Mescid-i Aksa'nın güneyindeki Silvan'a bağlı El-Bostan Mahallesi'ne baskın düzenledi.

İsrail ordusu, burada Filistinli Naim er-Ruveydi'ye ait evi yerle bir etti.

"Ruhsatsız olduğu" gerekçesiyle yıkılan evin olduğu alanda, mahalle halkının evlerini korumak için toplanılan "Direniş Çadırı" da bulunuyordu.

İsrail ordusu, Ekim 2023'ten bu yana Kudüs'te yaklaşık 360 ev ve yapıyı "ruhsatsız olduğunu" ileri sürerek yıktı.

Kudüs Valiliğine göre, İsrail yönetimi bu yıkımları bölge halkını yerinden etmeyi ve onları tarihi ve ulusal meşru haklarından mahrum bırakmayı amaçlayan bir politika kapsamında gerçekleştiriyor.

Filistin, İsrail ve uluslararası insan hakları kurumları; Tel Aviv yönetiminin, Doğu Kudüs'teki Filistinli nüfusunu azaltmak amacıyla şehirde az sayıda inşaata ruhsat verdiğini belirtiyor.

Söz konusu kurumlar Doğu Kudüs'teki Filistin topraklarını gasbeden İsraillilere verilen inşaat ruhsatlarında ise ciddi artış yaşandığına dikkati çekiyor.

İşgal altındaki Batı Şeria'da 451 bin, Doğu Kudüs'te ise yaklaşık 230 bin İsrailli, Filistin topraklarını gasbediyor. Uluslararası hukuka göre Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki bu gasplar yasa dışı sayılıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail Ordusu Doğu Kudüs'te Evi Yıktı - Son Dakika

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