İsrail Ordusu El Halil'de Evi Havaya Uçurdu

İsrail ordusu işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde hapiste bulunan bir Filistinlinin ailesinin evini patlayıcılarla havaya uçurdu.

Filistin resmi ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordusu çok sayıda askerle Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentine baskın düzenledi.

Kentin Ebu Ketile Mahallesi'nin Vadi el-Basas bölgesinde konuşlanan İsrail ordusu, yolları kapattı, bölge halkının hareket özgürlüğünü kısıtladı.

İsrail ordusu Filistinlilerin evlerine ve araçlarına ateş açtı, ses bombası ve göz yaşartıcı gaz attı.

Filistinli tutuklu Abdurrahim el-Heymuni'nin ailesinin evine baskın düzenleyen İsrail ordusu, evdekileri zorla dışarı çıkardı.

İsrail ordusu, haziran ayının sonunda yıkım kararını bildirdiği Heymuni ailesine ait 4 katlı evin 2 katını patlayıcılarla havaya uçurdu.

Kalan kısımlarında büyük hasarın oluştuğu ev oturulamaz hale geldi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İsrail ordusu, sık sık işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te "ruhsatsız olduğu" iddiasıyla Filistinlilere ait yapıları yıkıyor.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı (Utanç Duvarı) ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyinden yapılan açıklamada, temmuz ayında işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik 1821 saldırı gerçekleştirildiği, bunun 1355'inin İsrail askerleri, 466'sının ise Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler tarafından yapıldığı kaydedilmişti.

İsrail makamlarının temmuzda 31 dönüm araziye el koyduğu, 3 yerleşim birimi çevresinde "güvenlik bölgesi" kurma iddiasıyla 5 askeri emir çıkardığı ifade edilmişti.

Aynı dönemde 75 yıkım gerçekleştirildiği, 60'ı dolu, 11'i boş olmak üzere toplamda 71 ev ile 22 tarımsal yapı ve 26 ticari işletmenin yıkıldığı kaydedilmişti. Ayrıca 7 Ekim 2023'ten bu yana 33 bedevi topluluğun zorla yerinden edildiği aktarılmıştı.