İsrail ordusu Filistin Kızılayı merkezine saldırdı: 5 ölü, 3 yaralı

İsrail ordusunun, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta Filistin Kızılayına ait merkeze yönelik saldırısında 5 Filistinli öldürüldü, 3 kişi yaralandı.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta bulunan merkezlerinin 8. katını hedef aldığı belirtildi.

İsrail güçlerinin, Kızılay merkezini 2 kez hedef aldığı aktarılan açıklamada, hedef alınan merkeze ve yanındaki Filistin Kızılayına ait El-Emel Hastanesine sığınan, 5 Filistinlinin öldürüldüğü, 3'ünün de yaralandığı kaydedildi.

Filistin Kızılayı, İsrail saldırısı sonrasında hedef alınan binanın görüntülerini paylaştı.

Gazze'de yayın yapan Er-Rey Haber Ajansı da İsrail saldırısında bir bebeğin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

İsrail SİHA'ları Emel Hastanesi çevresini hedef alıyor

Öte yandan Filistin Kızılayı, İsrail ordusuna ait silahlı insansız hava araçlarının (SİHA) Han Yunus'taki el-Emel Hastanesi ve Kızılay merkezi çevresini hedef aldığını kaydetti.

Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana bomba yağdıran İsrail ordusu, bölgede çok sayıda hastane ve sağlık kuruluşunu hedef alan saldırılar düzenledi.

İsrail güçlerinin 28 Aralık'ta Emel Hastanesi çevresine yönelik saldırısında en az 10 Filistinli öldürülmüş, 12 kişi yaralanmıştı.