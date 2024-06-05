İsrail ordusu, Filistinli çocukları evlerinden çıkarmaya zorladı - Son Dakika
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İsrail ordusu, Filistinli çocukları evlerinden çıkarmaya zorladı

İsrail ordusu, Filistinli çocukları evlerinden çıkarmaya zorladı

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin Karara beldesinde İsrail ordusu tarafından düzenlenen baskında, Filistinli çocuklar evlerinden çıkmaya ve üst kıyafetlerini çıkarmaya zorlandı. İsrail askerleri ayrıca bazı bölge sakinlerini alıkoydu. Saldırılarda binlerce Filistinli öldürüldü, hastane ve eğitim kurumları hedef alındı.

05.06.2024 16:28
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Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin Karara beldesinde Filistinli çocuklar, beldeye baskın düzenleyen İsrail ordusunun kendilerini üst kıyafetlerini çıkarmaya ve evlerini terk etmeye zorladığını söyledi.

Filistinli çocuklar, İsrail askerlerinin Karara beldesine düzenlediği baskını ve sonrasında yaşadıklarını AA muhabirine anlattı.

İsrail askerlerinin beldeye girerek bazı evlere baskın düzenlediğini ve bölge sakinlerini ateş açmakla tehdit ettiğini dile getiren Filistinli çocuklar, sonrasında kendilerini evlerinden dışarı çıkmaya ve üzerlerindeki kıyafetleri çıkarmaya zorladığını aktardı.

Filistinli çocuklar, İsrail ordusunun, aralarında kadınların da olduğu bölge sakini bazı akrabalarını alıkoyduğunu ifade etti.

İç çamaşırları ile kalan çocuklardan bir kısmı, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Deyr el-Belah'taki Aksa Şehitleri Hastanesi'ne sığındı.

İsrail ordusu, sabah saatlerinde Karara beldesine baskın düzenleyerek bölgeye yoğun şekilde ateş açmıştı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 328'i çocuk, 10 bin 171'i kadın olmak üzere 36 bin 586 Filistinli öldürüldü, 83 bin 74 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA

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