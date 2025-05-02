İsrail Ordusu Filistinlilere Saldırdı

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Tulkerim ve Nur Şems mülteci kamplarındaki evlerine ulaşmaya çalışan Filistinlilere ateş açarak ve ses bombaları kullanarak saldırdığı bildirildi.

AA muhabirinin aktardığına göre, İsrail'in Tulkerim ve Nur Şems mülteci kamplarında 106 ev ve binayı yıkma kararının ardından yüzlerce Filistinli evlerine ulaşmaya çalıştı.

Bazı aileler, İsrail askerlerinin müdahalesinden önce evlerine ulaşıp bazı eşyalarını almayı başardı ancak askerler daha sonra bu kişileri takip ederek ateş açtı, ses bombaları attı, onlarcasını gözaltına aldı ve bazılarını askeri araçlarla takip etti.

Öte yandan yerel kaynaklar da AA muhabirine yaptıkları açıklamada, bir kadın gazetecinin görevini yaptığı sırada gerçek mermi parçalarının isabet etmesi sonucu ayağından yaralandığını belirtti.

İsrail ordusu, dün işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Nur Şems ve Tulkerim mülteci kamplarında Filistinlilere ait 106 binayı yıkma kararı aldığını duyurmuştu.

Tulkerim Valisi Abdullah Kamil, İsrail'in Tulkerim kampında 58 bina, Nur Şems kampında ise 48 evi yıkmayı planladığını açıkladı.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten beri İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 171'i çocuk olmak üzere 960'tan fazla Filistinli hayatını kaybetti.

Bu sürede 7 binden fazla Filistinli yaralandı, 16 bin 400 kişi gözaltına alındı.

Gazze'de varılan ateşkesin 19 Ocak'ta yürürlüğe girmesinin ardından İsrail ordusu, 21 Ocak Salı günü işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin kenti ve mülteci kampına "Demir Duvar" adını verdiği bir saldırı başlattı.

Saldırılar birkaç gün içinde Tulkerim ve Tubas ile buralardaki mülteci kamplarını kapsayacak şekilde genişletildi.

İsrail ordusu, Cenin ve Tulkerim'deki mülteci kamplarında işgalini sürdürüyor.