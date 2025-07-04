İsrail Ordusu: Gazze'de 72 Asker 'Kazalarda' Öldü

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde kara saldırılarının başlatıldığı 27 Ekim 2023'ten bu yana 31'i "dost ateşi"yle olmak üzere "operasyonel kazalarda" toplam 72 askerin öldüğünü açıkladı.

İsrail Ordu Radyosu'nun haberinde, Gazze Şeridi'nde karadan saldırıların başladığı 27 Ekim 2023'ten bu yana 440 askerin öldürüldüğü belirtildi.

Gazze'deki kara saldırılarında ölen İsrailli askerlerin yüzde 16'sına tekabül eden 72 askerin "operasyonel kazalarda" hayatını kaybettiği aktarılan haberde, "Operasyonel kazalar da görev sırasında medyana gelen kazaların yanı sıra dost ateşi ve mühimmat patlamalarını kapsıyor." denildi.

Gazze'deki kara saldırılarında ölen İsrailli askerlerden 31 kişinin "dost ateşiyle" yaşamını yitirdiği vurgulanan haberde, 36 askerin de "mühimmat, silah ve ezilme" kazaları sonucu öldüğü ifade edildi.

Haberde, İsrail'in ateşkesin ardından yeniden saldırıları başlattığı 18 Mart'tan bu yana ölen 32 askerden 2'sinin "operasyonel kazalarda" hayatını kaybettiği kaydedildi.

İsrail ordusunun internet sitesinde yayımlanan verilere göre, Gazze'ye yönelik saldırıların başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana 882 İsrailli asker öldü, 6 bin 32 asker de yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 57 bin 130 Filistinli hayatını kaybetti, 135 bin 173 kişi de yaralandı.

İsrail'in ateşkesi bozduğu 18 Mart'tan itibaren Gazze'ye düzenlediği saldırılarında ise 6 bin 572 kişi yaşamını yitirdi, 23 bin 132 kişi yaralandı.

27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerinde Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılar sonucu ölenlerin sayısı 652'ye, yaralıların sayısı da 4 bin 537'ye çıktı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladı. Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal edeceklerini duyurdu.