İsrail ordusu, Gazze\'de gerçekleştirilen esir kurtarma operasyonunun başarısız olduğunu doğruladı

İsrail ordusu, Gazze'de Hamas'ın elindeki esirlerin kurtarılması için gerçekleştirilen "operasyonun" başarısız olduğunu doğruladı ve bu esnada 2 askerin ağır yaralandığını açıkladı.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin, Hamas'a ait bir yere perşembe gecesi baskın düzenlediği ve İsraillilerin kaçırılması ve esir alınmasına iştirak eden silahlı kişilerin etkisiz hale getirdiği aktarıldı.

Nerede gerçekleştiği belirtilmeyen "operasyonda" 2 askerin ağır yaralandığı bildirilen açıklamada, söz konusu girişimde esirlerin kurtarılamadığı kaydedildi.

"Esir kurtarma operasyonunun" başarısız olduğu videoyla kanıtlandı

İsrail ordusundan, konuya ilişkin yapılan açıklamayla eş zamanlı olarak Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları da "başarısız" kurtarma girişimine ilişkin video yayımladı.

Videonun başında, İsrail güçlerinin başarısızlıkla sonuçlanan girişiminde, Sa'ar Baruch isimli İsrailli askerin öldüğü, onu kurtarmak için gelenlerin de öldüğü ve yaralandığı belirtildi.

Daha sonra videoda esir Baruc'un ölmeden önceki konuşmaları yer aldı. Baruch, 24 yaşında olduğunu, 7 Ekim'de esir alındığını, evinin Be'eri isimli İsrail yerleşim yerinde olduğunu, 40 gündür Gazze'de esir tutulduğunu ve eve dönmek istediğini söyledi.

Sonrasında ekrana gelen yazıda ise İsrail güçlerinin, gece 02.30'da esir askerin olduğu yere ambulans kullanmak suretiyle sızma girişiminde bulunduğu, bunun farkına varılmasının ardından sızan güçlerle çatışmaya girildiği yer aldı.

Videoda daha sonra yerlerde sızma girişiminde bulunan İsrail askerlerine ait olduğu belirtilen kan izlerinin ve yine onlardan ele geçirilen askeri teçhizatın görüntüsü yer aldı.

En sonunda ise Baruch'un kanlar içindeki görüntüsüne yer verildi.

Ne olmuştu

Kassam Tugayları sabah erken saatlerde, İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'nde kurtarma girişiminde bulunduğu bir İsrailli esir askerin çıkan çatışmada öldüğünü duyurmuştu.

Kassam Tugayları, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, "Mücahitlerimiz bu sabah siyonist güçlerin esir bir askere ulaşma girişimini boşa çıkardı. Siyonist güçler, esir bir düşman askerini kurtarmak için ilerlemeye çalışırken tespit edildi ve çatışmaya girildi. Siyonist güçlerden ölen ve yaralananlar oldu." ifadelerine yer verilmişti.

Çatışmalarda Sa'ar Baruch adlı İsrailli esir askerin de öldüğü kaydedilmişti.