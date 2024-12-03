İsrail Ordusu Gazze'de Sürekliği Savundu - Son Dakika
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İsrail Ordusu Gazze'de Sürekliği Savundu

Smotrich, Gazze'de ordunun güvenlik için uzun süre kalacağını belirtti, maliyetleri küçümsedi.

03.12.2024 21:17
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İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, ordunun "güvenliği sağlamak" için Gazze Şeridi'nde uzun süre kalacağını belirtti.

İsrail devlet televizyonu KAN'da yer alan konuşmasında Smotrich, ordunun Gazze'nin askeri şekilde kontrolünün yıllık 6,8 milyar dolara mal olacağına dair tahminleri reddederek bunun birkaç milyona mal olacağını öne sürdü.

"Bu rakamları saçmalık" olarak nitelendiren Smotrich, "ordunun ekonomiyle değil güvenlikle ilgilenmesi gerektiğini" ifade etti.

Smotrich eğer güvenlik için gerekli olan buysa maliyeti 250 milyar dolar olsa bile İsrail ordusunun savaş hedefleri kapsamında Gazze'de kalacağını söyledi.

Kendilerine yönelik saldırı girişimlerinin hepsinin tehdit olduğunu öne süren Smotrich, kendisinin bunun bedelini kan yerine yıllarla ödemeyi tercih ettiğini dile getirdi.

Smotrich, "İsrail ordusu, savaşın hedefleri kapsamında güvenliğin sağlanması için Gazze'de uzun süre kalacak." dedi.

İsrailli Bakan, Gazze'nin uzun vadeli kontrol altına alınmasının, İsrail'e yönelik tehditleri önlemek adına savaş konseyinde alınan bir hedef olduğunu aktardı.

Smotrich, İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkesle ilgili ise "İsrail ordusunun anlaşmayı uyguladığını, anlaşmayı uygulamaya teşvik için Lübnan hükümetinin de bunun bedelini ödemesi gerektiğini" iddia etti.

İsrail ordusunun Lübnan'ın doğusundan iki ay içerisinde çekilmesiyle ilgili soruyu Smotrich, bu konunun İsrail'de daraltılmış güvenlik kabinesinin kararı ve ateşkesin uygulanmasına bağlı olduğu şeklinde yanıtladı.

KAN'da gün içerisinde yayımlanan habere göre, güvenlik birimleri Gazze Şeridi'nde askeri yönetim kurmanın maliyetinin yıllık en az 25 milyar şekeli (yaklaşık 6,8 milyar dolar) bulacağını öngörmüştü.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın olmak üzere 44 bin 502 Filistinli öldü, 105 bin 454 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 379'u karadan işgal sürecinde olmak üzere 806 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 167'si çocuk 801 Filistinli hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Güvenlik, Politika, Ekonomi, Maliye, İsrail, Güncel, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail Ordusu Gazze'de Sürekliği Savundu - Son Dakika

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