İsrail Ordusu, Gazze'deki 3 Esirin Ölümünü Açıkladı - Son Dakika
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İsrail Ordusu, Gazze'deki 3 Esirin Ölümünü Açıkladı

İsrail ordusu, aralıkta Gazze'de cesetlerine ulaşılan 3 esirin, ordunun saldırısında öldüğünü kabul etti.

15.09.2024 18:47
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İsrail ordusu, aralık ayında Gazze'de cesetlerine ulaşılan 3 İsrailli esirin, ordunun saldırısında öldürüldüğünü kabul etti.

İsrail merkezli Kanal 12 televizyonunun haberine göre İsrail ordusu, Ron Sherman ve Nick Beiser isimli askerler ile Elia Toledano isimli sivil esirin ailelerine, bu kişilerin İsrail saldırısında öldürüldüğünü resmi olarak bildirdi.

İsrail ordusu, 14 Aralık 2023'te Gazze Şeridi'ndeki bir tünelde 3 esirin cansız bedenine ulaşıldığını ve konuyla ilgili soruşturma açıldığını duyurmuştu.

Kanal 12 televizyonu 9 Eylül'deki haberinde, ordunun Gazze Şeridi'ne yönelik hava saldırılarında yaklaşık 9 ay önce İsrailli 3 esiri öldürdüğünü ancak bunu kamuoyundan gizlediğini iddia etmişti.

Haberde, Gazze'deki Kuzey Tümeni komutanı Ahmed el-Gandur'un öldürüldüğü saldırıda yanında 3 esirin de olduğunu gösteren patoloji sonuçlarının ocak ayında ailelerine teslim edildiği ancak ordunun, ölüm nedenlerinin boğulma mı yoksa zehirlenme mi olduğunun belirlenemediğini iddia ettiği aktarılmıştı.

Ailelerin talebi üzerine yapılan ek incelemeler sonucu esirlerin İsrail saldırısında öldüğünün netleştiği kaydedilen haberde, ağustos ayında da ordudan temsilcilerin, esirlerin ailelerine gidip bu sonuçları ilettiği belirtilmişti.

Ordunun olayla ilgili ayrıntıları şubat ayından bu yana bilmesine rağmen Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'nin de aralarında bulunduğu üst düzey kişilerin bunu kamuoyundan gizlemeyi tercih ettiği bildirilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail Ordusu, Gazze'deki 3 Esirin Ölümünü Açıkladı - Son Dakika

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