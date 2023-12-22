İsrail ordusu, Gazze\'deki çatışmalarda 2 askerini daha kaybetti

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki çatışmalarda 2 askerinin daha öldürüldüğünü açıkladı.

İsrail ordusunun resmi sitesinde konuya ilişkin açıklamaya yer verildi.

Açıklamaya göre, Tümgeneral Tal Shua ile er asker Shai Ayeli, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki çatışmalarda öldürüldü.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim'den bu yana öldürülen İsrail askeri sayısı, 139'u Gazze'deki çatışmalarda olmak üzere 471'e yükseldi.