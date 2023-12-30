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İsrail ordusu, Gazze'deki çatışmalarda 2 askerini daha kaybetti - Son Dakika
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İsrail ordusu, Gazze'deki çatışmalarda 2 askerini daha kaybetti

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda 2 askerinin daha öldürüldüğünü, 5 askerinin de yaralandığını bildirdi. Binbaşı Constantine Sushko ve Harel Ittah'ın çatışmalarda hayatını kaybettiği belirtildi. Bu son kayıplarla birlikte Gazze'deki İsrailli asker sayısı 504'e yükseldi.

İsrail ordusu, Gazze\'deki çatışmalarda 2 askerini daha kaybetti
30.12.2023 - 21:13,
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İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda 2 askerinin daha öldürüldüğünü, 5 askerinin de yaralandığını bildirdi.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Gazze'deki yeni kayıplarına ilişkin bilgi verildi.

Golani Tugayı'nın 7086'ncı İstihkam Taburu'nda görevli Binbaşı Constantine Sushko'nun (30) Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki çatışmalarda öldürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, 22 Aralık'ta Gazze'nin güneyindeki çatışmalarda yaralanan Harel Ittah'ın (22) da bugün yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Çatışmalarda 5 askerin de yaralandığı ifade edildi.

Buna göre, Gazze Şeridi'ne saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana öldürülen İsrailli asker sayısı, 170'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 504'e yükseldi.

Kaynak: AA
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