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İsrail ordusu Gazze'deki çatışmalarda bir askerin daha öldüğünü açıkladı - Son Dakika
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İsrail ordusu Gazze'deki çatışmalarda bir askerin daha öldüğünü açıkladı

İsrail ordusu, 2,5 ayı aşkın süredir devam eden çatışmalarda bir askerin daha öldürüldüğünü duyurdu. Binbaşı Aryeh Rein'in ölümüyle birlikte son 24 saatte Gazze'de öldürülen İsrail askerlerinin sayısı 15'e yükseldi. Saldırıların başladığı tarihten bu yana ise 487 İsrail askeri hayatını kaybetti.

İsrail ordusu Gazze\'deki çatışmalarda bir askerin daha öldüğünü açıkladı
24.12.2023 - 20:11,
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İsrail ordusu, 2,5 ayı aşkın süredir bombaladığı Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda bir askerinin daha öldürüldüğünü duyurdu.

İsrail ordusundan yapılan yazlı açıklamada, 14. Taarruz Tugayı'nın 79. Taburu'nda görevli Binbaşı Aryeh Rein'in (39), Gazze Şeridi'nde yaşanan çatışmada öldürüldüğü belirtildi.

Buna göre yaklaşık 24 saatte Gazze'de öldürülen İsrail askerlerinin sayısı 15 oldu.

İsrail ordusunun son verilerine göre, Gazze Şeridi'ne saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana 154'ü karadan işgal sürecinde olmak üzere 487 İsrail askeri öldürüldü.

Kaynak: AA
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