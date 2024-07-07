İsrail ordusu, Gazze'deki çatışmalarda bir subayın öldüğünü duyurdu

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İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki çatışmalarda binbaşı rütbesinde bir subayın öldüğünü duyurdu.

Ordudan konuyla ilgili yazılı bir yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Gazze'nin güneyindeki çatışmalarda 25 yaşındaki Binbaşı Jalaa İbrahim Masajur'un öldüğü belirtildi.

İsrail ordusunun son verilerine göre, Gazze Şeridi'ne saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana 324'ü karadan işgal sürecinde olmak üzere 680 İsrail askeri öldürüldü.