İsrail Ordusu Gazze\'deki Şifa Hastanesinde Üçüncü Toplu Mezardan 49 Ceset Çıkardı

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İsrail ordusunun baskın yaptığı Gazze kentindeki Şifa Hastanesinde bulunan üçüncü toplu mezardan 49 Filistinlinin cesedinin çıkarıldığı duyuruldu.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan açıklamada, Şifa Hastanesinde sürdürülen çalışmalara ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, "Sağlık ekipleri, Şifa Hastanesi yerleşkesinde şu ana kadar 3. toplu mezarı tespit etti ve buradan şu ana kadar 49 Filistinlinin cesedi çıkarıldı, çalışmalar sürdürülüyor." ifadesi kullanıldı.

İsrail askerleri tarafından çok sayıda Filistinlinin alıkonulduğuna ve kaybedildiğine dikkat çekilen açıklamada, "Çalışmalar bitmedi ve yeni onlarca cesedin çıkarılmasını bekliyoruz." ifadesine yer verildi.

İsrail askerlerinin baskın yaptığı 3 hastanedeki 7 toplu mezardan 520 ceset çıkarıldı

Gazze Şeridi'nde İsrail ordusunun baskın yaptığı hastanelerde bulunan toplu mezar sayısının 7'ye çıktığına vurgu yapılan açıklamada, bu toplu mezarlardan şu ana kadar 520 Filistinlinin cesedinin çıkarıldığı kaydedildi.

Açıklamada, Gazze kentindeki Şifa Hastanesinde 3, Han Yunus'taki Nasır Hastanesinde 3 ve Gazze'nin kuzeyinde yer alan Beyt Lahiya'daki Kemal Advan Hastanesinde bir toplu mezarın bulunduğu belirtildi.

"İsrail'e insanlığa karşı işlediği bu suçları ABD'nin tam desteğiyle sürdürme izni veriliyor"

Açıklamada, "İsrail işgal ordusunun, Filistin halkına karşı hastanelerde ve hastane dışında işlediği soykırım ve süregelen cinayet suçlarını en şiddetli şekilde kınıyoruz. Uluslararası ve Birleşmiş Milletler kuruluşlarına bu çirkin suçu kınama çağrısında bulunuyoruz." ifadelerine yer verildi.

"Toplu mezarlardan ve insanlığa karşı sürdürülen bu saldırılardan ABD yönetimi, uluslararası toplum ve İsrail'in" sorumlu tutulduğu açıklamada, "İsrail'e insanlığa karşı işlediği bu suçları ABD'nin tam desteğiyle sürdürme izni veriliyor." ifadesi kullanıldı.

"Gazze'de soykırım savaşı ile sağlık sistemine ve hastanelere yönelik savaşın durdurması için" İsrail'e baskı uygulanması çağrısı yapıldı.

Açıklamada, İsrail'in "Gazze'de sağlık çalışanlarına, hastalara, yaralılara, yerinden edilmiş Filistinlilere ve genel olarak sivillere karşı işlediği insanlık suçlarına yönelik bağımsız, uluslararası bir soruşturma açılması" çağrısında bulunuldu.

Şifa Hastanesinde İsrail baskınından geriye yıkım ve katliam kaldı

İsrail ordusu, Gazze kentinin batısında bulunan, 7 binden fazla hasta ve yerinden edilmiş Filistinlinin sığındığı Şifa Hastanesine 18 Mart'ın ilk saatlerinde baskın düzenlemiş ve Filistinlilerin sığındığı yerleşkeyi kuşatmıştı.

Gazze'deki hükümet, İsrail güçlerinin Şifa Hastanesi ve çevresinde 400'den fazla Filistinliyi öldürdüğünü, 900'den fazlasını alıkoyduğunu ve 1050 evi yıktığını duyurmuştu.

İsrail ordusu ise 2 hafta süren baskında 200 kişinin öldüğünü, 500'den fazla kişinin alıkonulduğunu açıklamıştı.

Görgü tanıkları ise İsrail güçlerinin çekilmeden önce Şifa Hastanesinin tüm binalarını yaktığını ve tamamen hizmet dışı bıraktığını, hastanenin cerrahi binasının katlarını ve odalarını tamamen yıktığını, geri kalanını ateşe verdiğini, ana resepsiyon ve acil durum binasını da yakarak içindeki tüm tıbbi malzemeleri imha ettiğini belirtmişti.

İsrail ordusu, 15 Kasım 2023'te de Şifa Hastanesine tüneller ve cephanelikler bulunduğu iddiasıyla baskın düzenlemiş, hastaneyi hizmet dışı bırakıp ciddi zarar verdikten sonra iddialarını destekleyecek kanıtlar sunamamıştı.