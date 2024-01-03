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İsrail Ordusu, Gazze Şeridi'nde Bir Subayın Öldürüldüğünü Duyurdu - Son Dakika
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İsrail Ordusu, Gazze Şeridi'nde Bir Subayın Öldürüldüğünü Duyurdu

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki çatışmalarda bir subayının öldürüldüğünü açıkladı. İsrailli subay Miron Moshe Gersh'in Gazze'nin kuzeyindeki çatışmalarda hayatını kaybettiği belirtildi. Detaylar hakkında bilgi verilmeyen olayda, Gersh'in Petach Tikva bölgesinden olduğu ifade edildi. İsrail ordusunun saldırıları sonucunda ise 509 asker hayatını kaybetti.

İsrail Ordusu, Gazze Şeridi\'nde Bir Subayın Öldürüldüğünü Duyurdu
03.01.2024 - 09:37,  Güncelleme: 09:38
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İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki çatışmalarda bir subayının öldürüldüğünü duyurdu.

İsrail ordu radyosunun X sosyal medya hesabından konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, İsrailli subay Miron Moshe Gersh'in (21) Gazze'nin kuzeyindeki çatışmalarda öldürüldüğü kaydedildi.

Gersh'in, Petach Tikva bölgesinden olduğu aktarılan açıklamada olayın detaylarına ilişkin bilgi verilmedi.

İsrail'in "Kanal 12" televizyonunun haberine göre, Gersh, ordunun savaş mühendislik biriminde "Yahalom" adlı özel harekat birliğinde görev yapmaktaydı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 175'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 509 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Kaynak: AA
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