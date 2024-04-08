İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde öldürdüğü Filistinlilerin cesetlerini çıkarma çalışmalarına başladı - Son Dakika
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İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde öldürdüğü Filistinlilerin cesetlerini çıkarma çalışmalarına başladı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği baskın sonucunda öldürdüğü Filistinlilerin cesetlerini çıkarma çalışmalarına başladı. Cesetlerin parçalanmış ve gömülmüş olması kimlik tespitini zorlaştırıyor. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in işlediği suçları belgeleyerek Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne sunacak bir dosya hazırlıyor. İsrail ordusu, Şifa Hastanesi'ne düzenlediği baskın sonucunda hastaneyi tamamen hizmet dışı bırakmış ve ciddi zararlar vermişti.

08.04.2024 22:13
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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde baskın düzenleyerek 2 hafta boyunca kuşatma altında tuttuğu sırada öldürülen Filistinlilerin cesetlerini çıkarma çalışmalarına başlandı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Adli Tıp Laboratuvarı Müdürü Halil Hamade, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun Şifa Hastanesi'ndeki baskında öldürdüğü vatandaşların cesetlerini çıkarmak için Birleşmiş Milletler örgütüyle koordineli çalıştıklarını söyledi.

İsrail ordusunun öldürdükten sonra gömdüğü cesetleri çıkarma ve kimliklerini tespit etmenin zorluğuna dikkati çeken Hamade, "Cesetlerin parçalanmış olması kimliklerini belirlemeyi zorlaştırıyor. İsrail ordusu tarafından hastane yerleşkesinde gömülmüşler." dedi.

Büyük suçlar sayılan bu olayları belgelediklerini dile getiren Hamade, "İşgalcinin işlediği suçlardan yargılanması için Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne sunacağımız bir dosya hazırlıyoruz." diye konuştu.

Gazze Şeridi'ndeki Sivil Savunma Birimi Sözcüsü Mahmud Basal, "İsrail ordusunun öldürdüğü Filistinlilerden bazılarının cesetleri çıkarıldı. Şifa Hastanesi'nde çıkarılan cesetler arasında kadın ve çocuklar da var." ifadelerini kullandı.

İsrail saldırıları altındaki Gazze'de imkanların oldukça kısıtlı olduğuna dikkati çeken Basal, cesetlerin parçalanmış ve çürümeye yüz tuttuğunu aktardı.

Filistinli doktor Meha Suveylim de İsrail ordusunun Şifa Hastanesi baskını sırasında kaybolan kocasının izine ulaşma umuduyla çalıştığını söyledi.

İsrail ordusunun Şifa Hastanesi'ne ani baskın düzenleyerek doktorları öldürdüğünü ve alıkoyduğunu aktaran Suveylim, "Eşime ne olduğunu bilmiyorum, öldürüldü mü, yoksa gözaltına mı alındı? Öldürüldüğünü veya gözaltına alındığını öğrenmek için çıkarılan cesetleri tek tek inceliyorum." ifadelerini kullandı.

Suveylim, İsrail ordusunun baskın yaptığı sırada sağlık personeli olarak görev yapan eşine ne olduğunu öğrenmek için insan hakları örgütlerinin kendisine yardım etmesini talep etti.

Şifa Hastanesi'nde İsrail baskınından geriye yıkım ve katliam kaldı

İsrail ordusu, Gazze kentinin batısında bulunan, 7 binden fazla hasta ve yerinden edilmiş Filistinlinin sığındığı Şifa Hastanesi'ne 18 Mart'ın ilk saatlerinde baskın düzenlemiş ve Filistinlilerin sığındığı yerleşkeyi kuşatmıştı.

Gazze'deki hükümet, İsrail güçlerinin Şifa Hastanesi ve çevresinde 400'den fazla Filistinliyi öldürdüğünü, 900'den fazlasını alıkoyduğunu ve 1050 evi yıktığını duyurmuştu.

İsrail ordusu ise 2 hafta süren baskında 200 Filistinliyi öldürdüğünü, 500'den fazlasını alıkoyduğunu ileri sürmüştü.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin en büyük sağlık kompleksi Şifa Hastanesi ile çevresinden çekildiğini duyurmuştu.

Görgü tanıkları, İsrail güçlerinin çekilmeden önce Şifa Hastanesi'nin tüm binalarını yaktığını ve tamamen hizmet dışı bıraktığını, hastanenin cerrahi binasının katlarını ve odalarını tamamen yıktığını, geri kalanını ateşe verdiğini, ana resepsiyon ve acil durum binasını da yakarak içindeki tüm tıbbi malzemeleri imha ettiğini belirtmişti.

İsrail ordusu, 15 Kasım 2023'te de Şifa Hastanesi'ne tüneller ve cephanelikler bulunduğu iddiasıyla baskın düzenlemiş, hastaneyi hizmet dışı bırakıp ciddi zarar verdikten sonra iddialarını destekleyecek kanıtlar sunamamıştı.

Kaynak: AA

İsrail, Gazze, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde öldürdüğü Filistinlilerin cesetlerini çıkarma çalışmalarına başladı - Son Dakika

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