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İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda 5 askerini daha kaybetti - Son Dakika
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İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda 5 askerini daha kaybetti

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda 5 askerinin daha öldürüldüğünü açıkladı. Amit Moshe Shahar, Denis Krokhmalov, Ron Efraimi, Roy Avraham Maimon ve Akiva Yasinsky adlı askerlerin Gazze Şeridi'nin merkezindeki çatışmada hayatını kaybettiği belirtildi. Son 24 saatte Gazze'deki çatışmalarda toplamda 9 İsrail askeri öldürüldü. Ayrıca 1 İsrail askeri de ağır yaralandı. İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları başladığından bu yana toplamda 519 İsrail askeri öldü.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi\'ndeki çatışmalarda 5 askerini daha kaybetti
09.01.2024 - 14:15,
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İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda 5 askerinin daha öldürüldüğünü açıkladı.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Amit Moshe Shahar, Denis Krokhmalov, Ron Efraimi, Roy Avraham Maimon ve Akiva Yasinsky adlı askerlerin Gazze Şeridi'nin merkezindeki çatışmada öldürüldüğü belirtildi.

Buna göre son 24 saatte, Gazze'deki çatışmalarda 9 İsrail askeri öldürülmüş oldu.

Çatışmalarda 1 İsrail askerinin de ağır yaralandığı belirtilen açıklamada, daha fazla bilgi paylaşılmadı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 185'i karadan işgal sürecinde olmak üzere ölen İsrail askerlerinin sayısı 519'a yükseldi.

Kaynak: AA
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İsrail, Gazze, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

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