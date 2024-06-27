İsrail Ordusu, Gazze Şeridi'ndeki Refah Kentindeki Saldırıları Sonlandırmaya Yaklaşıyor - Son Dakika
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İsrail Ordusu, Gazze Şeridi'ndeki Refah Kentindeki Saldırıları Sonlandırmaya Yaklaşıyor

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde 7 Mayıs'tan bu yana devam eden kara saldırılarında sona yaklaşıldığı belirtiliyor. İsrail ordusu, Hamas'a bağlı Refah Tugayı'nı yenilgiye uğratmanın eşiğinde olduğu iddia ediliyor. Ayrıca, ordunun Mısır-Gazze Şeridi sınırındaki Philadelphia Koridoru üzerinde bir yol inşa etmeye başladığı ve bu yolun bölgeden ayrıldıktan sonra da askeri birliklerin geri dönmesine imkan tanıyacağı ifade ediliyor.

27.06.2024 17:29
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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde 7 Mayıs'tan bu yana devam eden kara saldırılarında sona yaklaşıldığı belirtildi.

İsrail'in Kanal 12 televizyonunda yayınlanan haberde, "İsrail ordusunun Refah'taki kara operasyonlarında ilerlemeye devam ettiği ve artık sona yaklaştığı" ifade edildi.

İsrail ordusuna bağlı 162. Birliğin, Hamas'a bağlı Refah Tugayı'nı yenilgiye uğratmanın eşiğinde olduğu iddia edildi.

Ordunun Mısır-Gazze Şeridi sınırındaki Philadelphia Koridoru üzerinde bir yol inşa etmeye başladığı ve bu yolun bölgeden ayrıldıktan sonra da askeri birliklerin geri dönmesine imkan tanıyacağı ifade edildi.

Refah'taki kara saldırılarından sonra 162. Birliğin, Lübnan sınırındaki kuzey bölgelerine intikal edeceği, Philadelphia Koridoru boyunca ise tampon bölgede görev yapmak üzere daha küçük bir gücün konuşlandırılacağı belirtildi.

Refah'a kara saldırısı

İsrail ordusu, 6 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ın doğusundaki bazı mahallelerin boşaltılması uyarısında bulunmuştu.

Bunun ardından 7 Mayıs'ta İsrail ordusu, Gazze'nin Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Mısır'la olan sınır kapısının Gazze tarafını ele geçirdiğini duyurmuştu.

Refah Sınır Kapısı, bölgede İsrail işgalinin başladığı 7 Mayıs'tan bu yana kapalı tutuluyor.

Gazze Şeridi'nin İsrail haricinde dış dünyaya açılan tek kapısı durumundaki Refah Sınır Kapısı'nın kapalı olması, gıda sıkıntısıyla karşı karşıya bulunan Gazze'ye insani yardım girişlerini önemli ölçüde etkiliyor.

Philadelphia Koridoru

"Selahaddin Koridoru" olarak da bilinen ve Gazze ile Mısır sınırında yer alan Philadelphia Koridoru, 1979'da Mısır ile İsrail arasında imzalanan "Camp David" anlaşması kapsamında tampon bölgede yer alıyor. Koridor, 14,5 kilometre uzunluğunda, birkaç yüz metre genişliğinde ve Akdeniz'den başlayıp Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'na kadar uzanıyor.

"Camp David" anlaşmasına göre, Philadelphia Koridoru, Filistin toprakları arasında yer alıyor ancak belirli sayıdaki (180 zırhlı araç 4 bin asker) İsrail güçlerinin kontrolüne bırakıldı. Sınırın öbür tarafında ise hafif silahlı Mısır polisinin bulunmasına izin verildi.

Philadelphia Koridoru, Ağustos 2005'te İsrail'in Gazze Şeridi'nden çekilmesine kadar İsrail güçlerinin kontrolünde kaldı ve bu tarihte Avrupa Birliği'nden gözlemcilerin huzurunda Filistin yönetimine teslim edildi. Eylül 2005'te İsrail ile Mısır arasında 1979 Barış Anlaşması'nın güvenlik maddesine ek olarak söz konusu koridorla ilgili anlaşma yapıldı.

Anlaşmada, Mısır'ın Gazze sınırında terör, kaçakçılık ve tünellerin tespiti gibi görevlerden sorumlu 750 sınır muhafız askeri bulundurması ve İsrail güçlerinin çekildiği Philadelphia Koridoru'nun Filistin yönetimine teslim edilmesi yer aldı.

Filistin'de 2006'da yapılan seçimleri Hamas'ın kazanması ve kısa süre sonra Gazze'de kontrolü sağlamasının ardından Philadelphia Koridoru da Hamas yönetiminin kontrolüne geçti. İsrail'in abluka uygulamasının sonucu olarak Gazze'de söz konusu koridor üzerinde Mısır'a açılan çok sayıda tünel inşa edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail Ordusu, Gazze Şeridi'ndeki Refah Kentindeki Saldırıları Sonlandırmaya Yaklaşıyor - Son Dakika

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