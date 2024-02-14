İsrail ordusu Han Yunus\'taki el-Emel Hastanesini bombaladı

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Filistin Kızılayı, bünyesinde faaliyet gösteren Gazze Şeridi'nin güneyinde Han Yunus kentindeki el-Emel Hastanesi çevresinin İsrail ordusu tarafından şiddetli bir şekilde bombalandığını, hastanede maddi hasarın meydana geldiğini açıkladı.

Filistin Kızılayının X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun hastane çevresine şiddetli bombardıman gerçekleştirdiği belirtildi.

Bombardıman nedeniyle el-Emel Hastanesi binasında maddi hasarın meydana geldiği aktarıldı.

İsrail ordusu, uyguladığı kuşatmalar ve hastaneye sığınan yerinden edilmiş kişileri tahliyeye zorlama gibi uygulamalarla Han Yunus kentinde sağlık sistemine yönelik baskılarını artırıyor.

İsrail ordusu, kuşatma altında tuttuğu yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı Han Yunus'taki Nasır Hastanesinin dün boşaltmasını istemişti.

İsrail askerleri bugün Nasır Hastanesine sığınan binlerce Filistinliyi silah zoruyla tahliye etmiş, yerel medyada "askerlerin hastaneyi işgale hazırlandığı" yönünde haberler yer almıştı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bin 300'ü çocuk, 8 bin 400'ü kadın olmak üzere 28 bin 576 Filistinli öldürüldü, 68 bin 291 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.