İsrail Ordusu Hastaneye Baskın Düzenledi

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'da hastaneye baskın düzenleyerek yaralı Filistinliyi gözaltına aldığı belirtildi.
Filistin devlet televizyonunda yer alan haberde, İsrail ordusuna bağlı özel kuvvetlerin, Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Nablus'taki Arap İhtisas Hastanesi'ne baskın düzenlediği belirtildi.
İsrail özel kuvvetlerinin, baskın sırasında yaralı Filistinliyi gözaltına aldığı aktarılan haberde, gözaltına alınan kişinin kimliğine ilişkin bilgi verilmedi.
Haberde, İsrail güçlerinin baskında Filistinlilere ait toplu taşıma aracını kullandığı kaydedildi.
İsrail'den konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
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