İsrail Ordusu Hıllet Daba Köyünü Yıktı - Son Dakika
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İsrail Ordusu Hıllet Daba Köyünü Yıktı

İsrail ordusu, Batı Şeria'daki Hıllet Daba köyünde 25 yapıyı yıkarak 120 Filistinliyi evsiz bıraktı.

05.05.2025 13:25
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İsrail ordusu işgal altındaki Batı Şeria'da yaklaşık 120 Filistinlinin yaşadığı Mesafer Yatta'ya bağlı Hıllet Daba köyünü yıktı.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, aktivist Usame Mehamira, İsrail ordusunun Hıllet Daba köyüne baskın düzenleyerek köyü zorla boşalttığını söyledi.

Mehamira, İsrail ordusunun evler, su kuyuları, tarım için kullanılan yapılar ve ahırlar da dahil olmak üzere 25 yapıdan oluşan Hıllet Daba'daki tüm yapıları yıktığını belirtti.

İsrail makamlarının 2022'de köy hakkında yıkım kararı çıkardığını hatırlatan Mehamira, köyün "çatışma bölgesinde olduğu" iddiasıyla Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin gasbını genişletme amacıyla İsrail'in köy topraklarına el koymayı hedeflediğini kaydetti.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde bulunan El-Halil kentinin güneyinde yer alan yaklaşık 3 bin dönümlük Hıllet Daba'nın 250 dönümünü sivil yerleşim için kullanılıyordu.

Hıllet Daba'da 14 aileden 120 kişi ikamet ediyordu.

Geçimlerini çoğunlukla tarım ve hayvancılıktan kazanan köy sakinlerinin bir kısmı El Halil ve Yatta'da çalışıyordu. Bazıları da nakış ve dokuma gibi el sanatlarıyla uğraşıyordu.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarının yanı sıra, İsrail ordusu şubat ayında köydeki 7 ev ve bir su kuyusu ile bazı yapıları yıkmış ve çok sayıda Filistinli aileyi evsiz bırakmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail Ordusu Hıllet Daba Köyünü Yıktı - Son Dakika

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